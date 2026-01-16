  • İSTANBUL
Dünyayı tedirgin eden iddia: ABD bölgeye uçak gemileri, savaş uçakları ve hava savunma sistemleri sevk etti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Dünyayı tedirgin eden iddia: ABD bölgeye uçak gemileri, savaş uçakları ve hava savunma sistemleri sevk etti

The New York Times (NYT) gazetesine açıklama yapan iki hükümet yetkilisi, ABD Savunma Bakanlığının, bölgeye ek silah ve savunma teçhizatı sevk ettiğini belirtti. Yetkililer, uçak gemisi "Abraham Lincoln" ve ona eşlik eden bazı savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya doğru ilerlediğini bildirdi. Jetler, saldırı uçakları ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir dizi savaş uçağının da yakında bölgeye ulaşmasının beklendiğini kaydeden yetkililer, misilleme ihtimaline karşı da hava savunma ekipmanının gönderildiğini anlattı.

The New York Times (NYT) gazetesinin haberinde ABD'nin İran'a saldırı planlarına bölgedeki diğer ülkelerin yaklaşımı ele alındı.

Gazeteye konuşan ABD hükümetinden yetkililer, Netanyahu'nun, 14 Ocak'ta Trump ile telefonda görüştüğünü ve İran'a yönelik saldırı planlarını ertelemesini istediğini belirtti.

İsimleri açıklanmayan yetkililer, Netanyahu'nun 13 Ocak'ta ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile de görüştüğünü, görüşmenin yapıldığı gün Trump'ın üst düzey danışmanlarının askeri seçenekleri değerlendirmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldiğini bildirdi.

Körfez ülkelerinden bir yetkili de Katar, Suudi Arabistan, Umman ve Mısır'ın da İran'a yönelik olası saldırının geniş çaplı bölgesel çatışmaya yol açabileceği endişesiyle son günlerde Washington yönetiminden benzer taleplerde bulunduğunu ifade etti.

Aynı yetkilli, bu Arap ülkelerinin, Tahran yönetimiyle de iletişime geçtiğini, saldırıya uğramaları halinde bölgedeki diğer ülkelere saldırmamaları yönünde uyarıda bulunduğunu kaydetti.

 

ABD, askeri unsurlarını bölgeye yönlendiriyor

Gazeteye açıklama yapan iki hükümet yetkilisi, ABD Savunma Bakanlığının, bölgeye ek silah ve savunma teçhizatı sevk ettiğini belirtti.

Yetkililer, uçak gemisi "Abraham Lincoln" ve ona eşlik eden bazı savaş gemilerinin Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya doğru ilerlediğini bildirdi.

Jetler, saldırı uçakları ve yakıt ikmal uçaklarından oluşan bir dizi savaş uçağının da yakında bölgeye ulaşmasının beklendiğini kaydeden yetkililer, misilleme ihtimaline karşı da hava savunma ekipmanının gönderildiğini anlattı.

Yetkililer, bölgedeki silahlanmayla Tahran'ın protestoculara şiddet uygulamasını engellemeyi ve saldırı planlamasında daha fazla seçeneğin elde tutulmasının amaçlandığını ifade etti.

 

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 677 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 bin 97 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

