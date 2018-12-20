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Dünyayı tedirgin eden hamle! S-400'ler ateşlendi

Karadeniz'e konuşlanan Rus Donanması, Kırım'daki S-400 Trimuf hava savunma sistemlerinin kullanıldığı bir askeri tatbikat gerçekleştirdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 14:27
Dünyayı tedirgin eden hamle! S-400'ler ateşlendi

Rusya Karadeniz Donanması'nın basın dairesinin Çarşamba günü yayınladığı raporda Kırım'daki S-400 Trimuf hava savunma sistemleri yapılan tatbikatlar sırasında, bir düşman hava saldırı silahlarını simüle eden hedefi başarıyla tespit, takip ve imha etti.

"Hava savunma tatbikatları düzenledi

Basın Bürosu yaptığı açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Ordusu'ndan Kırım'da bulunan büyük bir üniteden S-400 Triumf hava savunma füzelerinin muharebe birimleri, hava savunma tatbikatları düzenledi" dedi.  

"Füze rampaları ve radar istasyonları taşındı"

Basın Bürosu yaptığı açıklamanın devamında, "Füze rampaları ve radar istasyonları yeni konumlandırma bölgelerine taşındı. Fırlatıcılar yeni yerlerine konuşlandıktan sonra, operasyona hazır hale gedi ve hava savunma durumu hakkında veri toplamaya başlandı.  

Tatbikat sırasında sırasında, Pantsyr uçaksavar füzesi / silah sistemleri mürettebatı, askeri bir hava saldırısına karşı S-400 sistemleri için savunma sağladı. S-400 Trimuf hava savunma sistemleri, bir düşman hava saldırı silahlarını simüle eden hedefi başarıyla tespit, takip ve imha etti." denildi  

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 14:27
  1. Ordu
  2. S-400
  3. S-400 Trimuf
  4. Rusya Karadeniz Donanması

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