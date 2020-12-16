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Dünya Dünyayı tedirgin eden gelişme! Koronavirüsün ardından kuş gribi salgını
Dünya

Dünyayı tedirgin eden gelişme! Koronavirüsün ardından kuş gribi salgını

İngiltere'nin Derbyshire bölgesinde yüksek derecede bulaşıcı 'kuş gribi' salgını doğrulandı. Salgının yaşandığı yer 'koruma bölgesi' ilan edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:03:00 -
Dünyayı tedirgin eden gelişme! Koronavirüsün ardından kuş gribi salgını

Koronavirüs salgının ardından İngiltere'de kuş gribi alarmı verildi. Halk sağlığı yetkilileri yaptığı açıklamada, Derbyshire bölgesinde yüksek derecede bulaşıcı "kuş gribi" salgınının doğrulandığını ve salgının yaşandığı yerin "koruma bölgesi" ilan edildiğini aktardı. Yetkililer, Derbyshire'ın güneyindeki bir tesisteki kümes hayvanların da H5N8 kuş gribi türünün bulunduğunu duyurdu.

3 kilometrelik koruma bölgesi

Sağlık yetkilileri, hastalığın diğer hayvanlara ve insanlara yayılma riskini sınırlandırmak için enfeksiyon alanı etrafında 3 kilometrelik bir koruma bölgesi ve 10 kilometrelik gözetim bölgesi kurulduğunu açıkladı. Bölgedeki kümes hayvanlarının karkaslarının, yumurtalarının, kümes çöplerinin ve gübrenin hareketine kısıtlama getirildi.Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yayınlanan belgelere göre, 3 kilometrelik koruma bölgesi Mackworth ve Mickleover'ın eteklerine kadar uzanıyor. Gözetim bölgesi ise, Derbyshire'ın büyük bölümlerinin yanı sıra Willington, Hilton ve Duffield'ı da içine alıyor.

"Uygun şekilde pişirilmiş kümes hayvanı ürünlerini yemek güvenli"

İngiltere Halk Sağlığı tarafından yapılan açıklamada, halka yönelik riskin çok düşük olduğu ve Gıda Standartları Kurumu'nun (FSA) çok düşük bir gıda güvenliği riski oluşturduğunu ifade ettiğini aktarıldı. Halk sağlığı, uygun şekilde pişirilmiş kümes hayvanı ürünlerini yemenin güvenli olduğunu açıkladı.

Derbyshire İlçe Konseyi Sağlık ve Topluluklar Kabine Üyesi olan Konsey Üyesi Carol Hart konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Maalesef Güney Derbyshire'da teyit edilmiş bir kuş gribi vakası yaşadık ve ticaret standartları memurlarımız, Derby City'deki meslektaşlarımızla birlikte Defra ile yakın bir şekilde çalışıyorlar. Kuşu olan herkesi teşhis etmeleri ve kısıtlamaları bildiklerinden ve kurallara harfiyen uyduklarından emin olmaları gerçekten önemli. Halk sağlığına yönelik risk düşük ancak kontrol bölgesine seyahat eden kişilerin salgından haberdar olması gerekiyor. Bölgede insanlara bölgeye ne zaman girdiklerini bildiren yol kenarı işaretleri olacak" dedi.

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