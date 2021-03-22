Dünyayı tedirgin eden çanta! Rusya resmen doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurtiçi veya yurtdışında gittiği her yerde 'nükleer çantayı' yanında bulundurduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a hafta sonunu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla birlikte Sibirya ormanlarında geçiren Putin'in tatil sırasında 'nükleer çantayı' yanında taşıyıp taşımadığı soruldu.

Peskov, "Stratejik iletişim de dahil gerekli tüm iletişim araçları, Rusya ya da dünyanın herhangi bir ülkesi olsun, nereye giderse gitsin her zaman Devlet Başkanı'nın yanında" yanıtını verdi.

Söz konusu araçların Şoygu'da da olup olmadığı sorusu karşısındaysa Peskov, "Nasıl olmasın? Elbette var" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya liderine yönelik açıklamalarından sonra Putin'in Sibirya seyahatini iptal etmeyi düşünüp düşünmediği de gazetecilerin ilgisini çekti.

Peskov, seyahatin iptali için hiçbir nedenin bulunmadığını vurguladı.

Putin'in hafta sonunu Şoygu ile taygada geçirdiği, ikilinin arazi aracıyla gezdiği, zaman zaman da yürüyüş yaptıkları açıklanmıştı.

Tayga'dan yansıyan fotoğraflarda Putin'in arazi aracını kullandığı, Şoygu'nun da yolcu koltuğunda oturduğu görülmüştü.