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Dünya Dünyayı tedirgin eden çanta! Rusya resmen doğruladı
Dünya

Dünyayı tedirgin eden çanta! Rusya resmen doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer çantayı her zaman yanında bulundurduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 15:18:00 -
Dünyayı tedirgin eden çanta! Rusya resmen doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yurtiçi veya yurtdışında gittiği her yerde 'nükleer çantayı' yanında bulundurduğunu söyledi.

Günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov'a hafta sonunu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yla birlikte Sibirya ormanlarında geçiren Putin'in tatil sırasında 'nükleer çantayı' yanında taşıyıp taşımadığı soruldu.

Peskov, "Stratejik iletişim de dahil gerekli tüm iletişim araçları, Rusya ya da dünyanın herhangi bir ülkesi olsun, nereye giderse gitsin her zaman Devlet Başkanı'nın yanında" yanıtını verdi.

Söz konusu araçların Şoygu'da da olup olmadığı sorusu karşısındaysa Peskov, "Nasıl olmasın? Elbette var" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya liderine yönelik açıklamalarından sonra Putin'in Sibirya seyahatini iptal etmeyi düşünüp düşünmediği de gazetecilerin ilgisini çekti.

Peskov, seyahatin iptali için hiçbir nedenin bulunmadığını vurguladı.

Putin'in hafta sonunu Şoygu ile taygada geçirdiği, ikilinin arazi aracıyla gezdiği, zaman zaman da yürüyüş yaptıkları açıklanmıştı.

Tayga'dan yansıyan fotoğraflarda Putin'in arazi aracını kullandığı, Şoygu'nun da yolcu koltuğunda oturduğu görülmüştü.

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Yorumlar

432

inşallah birgün abd kanada brezilya meksika arjantinle karşılıklı rusya nato birbirine ateşler inşallah amin zalimler
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Avanak Avni

İktidar ya da muhalefet kimse artık kanun yasa falan takmayacak gibi.... Türkiye’deki tüm ilkokullarda, Eğitim İş Sendikası’nın aldığı kararla Andımız'ı okuma eylemi bugün başladı. Öğretmenler ilk derse sınıflarda, Öğrenci Andı’nı okutarak başladı.
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