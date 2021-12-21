Dünyayı şoke eden kare! İngiltere’de timsah boyutunda kırkayak bulundu!

İngiltere’nin Northumbria kentindeki bir uçurumdan kopan kumtaşı bloğu sahile düştü ve tesadüfen gezinti yapan bir paleontolog kayayı ve içerisindeki dev kırkayak fosilini fark etti. Cambridge Üniversitesi’nden bir ekip bulguyu inceledi; sonuçları bugün Jeoloji Derneği Dergisi’nde yayınlandı .

Bulunan fosil, Arthropluera cinsine ait ve yaklaşık 326 milyon yıl önce yaşamıştır. Bu da ilk dinozorların çıkmasından ortalama 100 milyon yıl öncesine denk gelir. Boyunun 2 ila 2,5 metre uzunluğunda olduğu düşünülen canlının 45 kilo ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.

Araştırma ekibi, fosilin hayvanın kendisi değil, exuvium adı verilen tüylü bir kabuk olduğunu düşünüyor. Yani bu fosilden bilindiği üzere hayvanın büyüklüğü bile kırkayakların sonunda büyüdüğü en büyük boy olmayabilir.

Araştırmacılar, içinde bulunduğu fosil ve taşın konumuna dayanarak, dış iskeletin bir nehir kanalında olduğunu ve kumlu tortu ile doldurulduğunu ve onu koruduğunu düşünüyorlar. Dış iskelet, aynı zamana tarihlenen tetrapod izlerinin yakınında bulundu, bu da dev omurgasızların omurgalılarla bir arada yaşadığını gösteriyor.

Arthropleura canlılarının boyutunun dönemin Dünya atmosferine bağlı olarak büyümüş olabileceği de ihtimaller arasında. Ancak bu canlılar Dünya’nın atmosferik oksijeninin zirve yaptığı dönemin öncesinde yaşamaktaydılar. Araştırmanın baş yazarı ve Cambridge Üniversitesi’nde görev yapan Paleontolog Neil Davies, hayvanının boyutunun diyeti gibi başka faktörlere de bağlı olduğunu belirtti. Davies, canlının büyük boyutunun sebebinin beslenme şeklinden kaynaklandığını ve yırtıcı hayvanlar olabilceğini belirtti.