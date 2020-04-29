  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Dünyayı şoke eden gelişme! 20 ülkede kişilerin Whatsapp bilgilerine sızdılar

Terör devleti İsrail'e bağlı casus yazılım şirketi NSO Group, 20 ülkede bazı siber saldırılar yaparak kişilerin Whatsapp yazışmalarına sızdı.

2020-04-29 11:36:00 - 2020-04-29 11:38:50
Dünyayı şoke eden gelişme! 20 ülkede kişilerin Whatsapp bilgilerine sızdılar

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, 20 ülkede aralarında gazeteciler, insan hakları aktivistleri, siyasi muhalifler ve diplomatların bulunduğu 1.400 kişinin telefonlarını hedef alan siber saldırılar nedeniyle, İsrailli casus yazılım şirketi NSO Group'a açtığı davada yeni detaylar ortaya çıktı.

WhatsApp, yaptığı açıklamada, İsrail merkezli bir casus yazılım şirketi NSO'nun ABD merkezli sunucuları kullanarak üst düzey hükümet yetkilileri, gazeteciler ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 1400 kişinin cep telefonlarının hacklenmesinde ‘pay sahibi’olduğunu iddia etti.

"Whatsapp'ın iddialarına yanıt verilecek"

NSO Group’tan yapılan açıklamada, “Ürünlerimiz terörizmi durdurmak, şiddet içeren suçları azaltmak ve hayat kurtarmak için kullanılıyor. NSO Group, Pegasus yazılımını müşterileri için kullanmıyor. İşletmemizle ilgili geçmiş beyanlarımız, hükümet istihbaratımız ve kolluk kuvvetleri müşterilerimizle etkileşimin kapsamı doğrudur” denildi. Öte yandan şirket, Whatsapp’ın söz konusu iddialarına önümüzdeki günlerde yanıt vereceğini duyurdu.

WhatsApp kullananlar dikkat! Tehlike geri döndü
WhatsApp kullananlar dikkat! Tehlike geri döndü

Gündem

WhatsApp kullananlar dikkat! Tehlike geri döndü

WhatsApp’tan kullanıcılara kötü haber! Koronavirüs sebebiyle kısıtlama getirildi
WhatsApp’tan kullanıcılara kötü haber! Koronavirüs sebebiyle kısıtlama getirildi

Teknoloji

WhatsApp’tan kullanıcılara kötü haber! Koronavirüs sebebiyle kısıtlama getirildi

WhatsApp'ta büyük tehlike: Bu mesaja dikkat...
WhatsApp'ta büyük tehlike: Bu mesaja dikkat...

Teknoloji

WhatsApp'ta büyük tehlike: Bu mesaja dikkat...

Milyonları ilgilendiriyor! Whatsapp'tan gelen bu mesajı sakın açmayın
Milyonları ilgilendiriyor! Whatsapp'tan gelen bu mesajı sakın açmayın

Teknoloji

Milyonları ilgilendiriyor! Whatsapp'tan gelen bu mesajı sakın açmayın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

vatandaş

hiç vatsap ve vb. hesabım olmadı çok şükür, ama kullananlar bilmeli ki bu sosyal platformalar ve akıllı telefonlar izinsiz olarak birilerinin istediği kişiye ulaşabilmesine imkan tanıyor, aslında bir nevi fişleme.Bu düşünce beni rahatsız ettiği için asla içinde android vb. işletim sistemi olan tel kullanmadım.
  • Yanıtla
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı