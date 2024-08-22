Dünyayı şaşırttı! Ansu Fati için en yüksek teklifi Fenerbahçe yaptı!

Transferde adı Fenerbahçe ile anılan Ansu Fati'nin Barcelona'daki geleceği şekilleniyor. Fati'yi şimdilik elinde tutan Katalan takımının, sol kanada bir transfer yapılması halinde futbolcusunu kiralık olarak göndereceği ileri sürüldü.

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre; şu anda Fati'ye en fazla parayı ödeyecek kulüp, teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Fenerbahçe. Ancak haber detayında, 21 yaşındaki kanat oyuncusunun, şu anda Türkiye'de oynayıp oynamayacağından pek emin olmadığı belirtildi.



Sportif anlamda Ansu Fati'nin en çok ilgilendiği takımın ise kendisine forma garantisi veren ve transfer döneminin son anına kadar genç futbolcuyu beklemeye kararlı olan Sevilla. Ansu'nun menajerinin Avrupa'da transfer döneminin sonu yaklaşırken birçok kulüple görüşme halinde olduğu ve Benfica ile Wolverhampton'ın da futbocuyla ilgilendiği belirtildi.

Haberde, Barcelona'nın hem futbolcunun maaşından tasarruf etmek istediği hem de gittiği takımda süre alarak yeniden parlamasını hedeflediği kaydedildi. Ansu Fati'nin bonservisiyle satışının ise yalnızca Suudi Arabistan'tan teklif gelrse mümkün olacağı ifade edildi. Ancak Fati cephesi bu olasılığı göz ardı ediyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO