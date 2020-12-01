Dünyayı sarsan suikast sonrası İran'dan olay itiraf: Engelleyebilirdik

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Fahrizade suikastı ile İran'ın siyasi stratejilerini baltalama ve bölgesel güvenliği bozmanın amaçlandığını söyleyen Rebii, savunma sanayisi ve nükleer alandaki çalışmalarından vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.

Rebii, "Nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastıyla ilgili yabancı basına yansıyanların aksine, terör ve casusluk örgütleri takibimiz altındaydı. Suikastın yeri tahmin edilmişti. Biraz dikkat ve koruma protokollerine uyarak bu suçu engelleyebilirdik." ifadelerini kullandı.

İran'ın zamanı geldiğinde suikasta "kesin" bir cevap vereceğini yineleyen Rebii, güvenlik güçlerinin failleri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Milletvekillerine eleştiri

Hükümet Sözcüsü Rebii, bazı milletvekillerinin, Fahrizade'nin öldürülmesinin ardından İran Meclisine sundukları "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adı verilen ve aynı zamanda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin ülkedeki nükleer tesislerdeki denetimlerinin sınırlandırılmasını hedefleyen yasa tasarısıyla ilgili milletvekillerini eleştirdi.

Nükleer anlaşma ve nükleer çalışmaların Anayasa'ya göre kuvvetler üstü olduğunu vurgulayan Rebii, Meclisin tek başına konuya dahil olamayacağını söyledi.

Rebii, "Milletvekillerinin sunduğu tasarı yaptırımların kaldırılmasını hedefliyor. Yüzde 20 oranında uranyumun zenginleştirilmesi ve Ek Protokol'ün uygulanmaması, yaptırımların kalıcı hale gelmesine yol açacaktır. Bu durumda, nükleer anlaşma konusunda müzakerelere gerek kalmayacak." dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ülkedeki emniyet güçlerinin nükleer bilimci Fahrizade'ye suikast düzenleneceğine dair istihbarata sahip olduğunu fakat ciddiye almadıklarını açıklamıştı.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.