Dünyayı sarsan skandal! Instagram sonuçları reddetti

Sosyal meyda platformu Instagram, genç kızların ruh sağlığına zarar verdiğine dair bir rapor karşısında kendini savundu ve skandal bir şekilde 'güzel vücudun ne olduğuna' ilişkin görseller ve mesajlar içeren gönderileri yayınlamaya devam edeceğini duyurdu.

Instagram kamu politikası başkanı Karina Newton, fotoğraf ağırlıklı Instagram hizmetinin gençleri, özellikle de kızları etkilediğini gösteren bir Facebook araştırmasından yola çıkan Wall Street Journal raporunun vardığı sonuçlara katılmadıklarını belirtti.

Newton, konuya ilişkin paylaştığı mesajda, "Sosyal medyanın insanların refahı üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar karışık sonuçlar veriyor. Bizim kendi araştırmalarımız da dışarıdan yaptırılan diğer araştırmaları yansıtıyor. Önemli görünen şey, insanların sosyal medyayı nasıl kullandığı ve onu kullanırken ki ruh halleri" ifadelerini kullandı.

Tahterevalli etkisi

ABD'li gençlerin sosyal medyada sahip oldukları olumlu ve olumsuz deneyimlerin "tahterevalli" gibi olduğu sonucunu bulan bir Harvard çalışmasına atıfta bulunan Newton "Bir genç, bir gün sosyal ağda arkadaşlarıyla bağlantı kurmaktan zevk alabilir, başka bir gün tersi duygular yaşayabilir aynı kişilerle çatışabilir" diye ekledi.

Wall Street Journal'ın araştırması ise, Instagram'da her gün bağlantı kuran milyonlarca gencin, özellikle de oradaki görsellerde 'markalı güzelliğin' ne olduğunu gördükten sonra vücutları hakkında utanç duymaya başladığını ve oluşan zararın küçümsediğini bildiriyor.

Yeni algoritmalar üzerinde çalışılıyor

Newton bu alanda Instagram'ın platformda maruz kalınan zorbalık, intihar, kendine zarar verme ve yeme bozuklukları sorunlarını çözmek için çalışmaya devam ettiği belirtiyor

Newton'a göre Instagram, şu sıralarda ne tür gönderilerin kullanıcılara kendilerini kötü hissettirdiğini anlamaya ve ardından insanları kendilerini daha iyi hissettirecek içeriklere yönlendirmenin yollarını bulmaya uğraşıyor.

Newton, "Olumsuz sosyal karşılaştırma ve olumsuz beden imajını ele alma konusuna her gün daha fazla odaklanıyoruz" diyerek Instagram'ın geliştirilmekte olan yeni algoritmaları hakkında şunları söylüyor,

"Verilerin insanları kendilerine ilham veren ve yükselten içeriklere yönlendirmeye yardımcı olacağı ve Instagram kültürünün insanların nasıl göründüğüne odaklanan kısmını değiştireceği konusunda ihtiyatlı şekilde iyimseriz."

13 yaşından küçüklere özel Instagram

Instagram, çocuk güvenliği savunucularının karşı çıktığı bir adım da atarak sosyal ağın 13 ve daha küçük yaştaki çocuklar için de ayrı bir versiyonunu hazırlıyor.