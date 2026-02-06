Dünyayı sarsan katliamda ölü sayısı yükseldi

  • İSTANBUL
Afrika ülkesi Nijerya’nın Kwara eyaletinde düzenlenen kanlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 170’e yükseldi

Nijerya Kwara Eyalet Meclisi Milletvekili Saidu Baba Ahmed, ölü sayısının 170'e çıktığını söyledi. Ahmed, "Elimdeki bilgilere göre ölü sayısı 170'e yükseldi. Bu nedenle halkımız hala çalılıklarda daha fazla ceset arıyor. 35 kadın kaçırıldı. Hayatta kalanlar da çalılıklara sığınıyor." dedi.

 

Kwara Valisi Abdulrahman Abdulrazaq da "Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, faillere karşı 'Savannah Shield Operasyonu' kapsamında bir ordu taburunun derhal konuşlandırılmasını onayladı." açıklamasında bulundu.

Kwara Merkez Senatörü Saliu Mustapha, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı bir grubun dün gece eyaletin Woro ve Nuku bölgelerinde saldırılar düzenlediğini bildirmişti.

Nijerya, uzun süredir ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına da maruz kalıyor.

