Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

Türkiye 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde Erzincan'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı.
Kemah ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan'daki deprem çevre illerde de hissedildi.
Bunun ardından deprem riski olan iller bir kez daha aratılmaya başlandı. İŞTE RİSKLİ İLLER...
Türkiye'de yüzyıllardır yaşanan depremler büyük hasarlara sebep oldu.
1939 yılında Erzincan'da, 1999 yılında Kocaeli Gölcük'te ve 1999 yılında Düzce ilinde yaşanan felaketler, binlerce can kaybına ve büyük maddi hasarlara yol açtı.
6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen felaket de 53 bin 537 vatandaşımızı kaybettik.
Bunların ardından AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı baz alarak yaptığı çalışmalar sonucunda deprem riskinin en düşük olduğu şehirleri kamuoyuyla paylaştı.
AFAD tarafından açıklanan deprem riski en az olan şehirler şunlar:
Aksaray Niğde Karaman
Nevşehir Yozgat Kırıkkale
Kırşehir Ankara Bartın
Zonguldak Sinop Giresun
Trabzon Mardin Antalya Artvin/ kaynak: haber7
