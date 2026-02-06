  • İSTANBUL
Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

Türkiye 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde Erzincan'dan gelen deprem haberiyle sarsıldı.

1
#1
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

Kemah ilçesi merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan'daki deprem çevre illerde de hissedildi.

#2
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

Bunun ardından deprem riski olan iller bir kez daha aratılmaya başlandı. İŞTE RİSKLİ İLLER...

#3
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

Türkiye'de yüzyıllardır yaşanan depremler büyük hasarlara sebep oldu.

#4
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

1939 yılında Erzincan'da, 1999 yılında Kocaeli Gölcük'te ve 1999 yılında Düzce ilinde yaşanan felaketler, binlerce can kaybına ve büyük maddi hasarlara yol açtı.

#5
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen felaket de 53 bin 537 vatandaşımızı kaybettik.

#6
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

Bunların ardından AFAD, Türkiye Deprem Tehlike Haritası’nı baz alarak yaptığı çalışmalar sonucunda deprem riskinin en düşük olduğu şehirleri kamuoyuyla paylaştı.

#7
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

AFAD tarafından açıklanan deprem riski en az olan şehirler şunlar:

#8
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

Aksaray Niğde Karaman

#9
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

Nevşehir Yozgat Kırıkkale

#10
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

Kırşehir Ankara Bartın

#11
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

Zonguldak Sinop Giresun

#12
Foto - Buralarda yaşayanlar çok şanslı! İşte deprem riski en düşük iller!

Trabzon Mardin Antalya Artvin/ kaynak: haber7

