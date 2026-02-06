F-16 savaş uçakları gitti! Yeni uçaklar üsse indi bile
Avrupa’da devam eden güvenlik endişeleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkileri, NATO ülkelerini savunma alanında daha görünür adımlar atmaya zorluyor. Bu çerçevede İzlanda’daki NATO hava polisliği görevinde değişiklik yaşandı. Görevi devreden Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’ların ardından, İsveç Hava Kuvvetleri’ne bağlı Gripen savaş uçakları üsse konuşlandı. Bu görevle birlikte İsveç, NATO kapsamında İzlanda hava sahasında ilk kez operasyonel rol üstlenmiş oldu.