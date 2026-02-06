  • İSTANBUL
F-16 savaş uçakları gitti! Yeni uçaklar üsse indi bile
F-16 savaş uçakları gitti! Yeni uçaklar üsse indi bile

Avrupa’da devam eden güvenlik endişeleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkileri, NATO ülkelerini savunma alanında daha görünür adımlar atmaya zorluyor. Bu çerçevede İzlanda’daki NATO hava polisliği görevinde değişiklik yaşandı. Görevi devreden Belçika Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’ların ardından, İsveç Hava Kuvvetleri’ne bağlı Gripen savaş uçakları üsse konuşlandı. Bu görevle birlikte İsveç, NATO kapsamında İzlanda hava sahasında ilk kez operasyonel rol üstlenmiş oldu.

#1
Foto - F-16 savaş uçakları gitti! Yeni uçaklar üsse indi bile

Star'da yer alan habere göre İsveç Hava Kuvvetlerine ait 6 adet JAS 39 Gripen savaş uçağı, Belçika'ya ait F-16'ların gitmesinin ardından NATO'nun hava polisliği görevi kapsamında İzlanda'ya konuşlandı.

#2
Foto - F-16 savaş uçakları gitti! Yeni uçaklar üsse indi bile

F-16'lar ve Gripen'lerin devir tesliminin ardından böylece İsveç, ittifak bünyesinde İzlanda'daki görevi ilk kez üstlenmiş oldu.

#3
Foto - F-16 savaş uçakları gitti! Yeni uçaklar üsse indi bile

NATO rotasyonu kapsamında gerçekleşen konuşlandırma, İzlanda için 55'inci hava polisliği görevi olurken, İsveç Hava Kuvvetleri ve Skaraborg Hava Kanadı F 7 için de bir ilk niteliği taşıyor. Yaklaşık 110 personelden oluşan İsveç birliği, daha önce görev yapan Belçika Hava Kuvvetlerinin 350'nci Filo'su ile F-16AM Fighting Falcon uçaklarının yerini aldı.

#4
Foto - F-16 savaş uçakları gitti! Yeni uçaklar üsse indi bile

Görev birliği komutanı Yarbay Johan Legardt, operasyonun uzun süredir planlandığını belirterek, mevcut uluslararası güvenlik ortamı dikkate alındığında görevin hem ilgi çekici hem de önemli olduğunu ifade etti. Legardt, görevin İzlanda hava sahasının kolektif savunmasına yönelik olduğunu vurgulayarak, "Katkı sunabilmekten memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Birliğin ülkeye konuşlanmasının ardından, sistemlerin planlandığı şekilde işlemesi için yoğun hazırlık faaliyetleri yürütüldüğü bildirildi.

#5
Foto - F-16 savaş uçakları gitti! Yeni uçaklar üsse indi bile

Mart 2024'te NATO'ya katılan İsveç, ittifakın kuzey kanadında rolünü artırırken özellikle Arktik bölgesine odaklanıyor. Skaraborg Hava Kanadı F-7'ye bağlı personel ve Gripen savaş uçaklarının, mart ayı ortasına kadar İzlanda'daki hava polisliği görevini sürdürmesi planlanıyor.

#6
Foto - F-16 savaş uçakları gitti! Yeni uçaklar üsse indi bile

İsveç'te kanat seviyesinde bir yapı olan Flygflottilj 7 bünyesinde Gripen filolarının yanı sıra mühendislik ve bakım birimleri, üs savunma ve destek unsurları, eğitim ve lojistik ekipleri ile havaalanı komuta yapısı bulunuyor. Birliğin Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetlerindeki karşılığının RAF Coningsby veya RAF Marham gibi üsler seviyesinde olduğu belirtiliyor.

