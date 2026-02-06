F-16 savaş uçakları gitti! Yeni uçaklar üsse indi bile

İsveç'te kanat seviyesinde bir yapı olan Flygflottilj 7 bünyesinde Gripen filolarının yanı sıra mühendislik ve bakım birimleri, üs savunma ve destek unsurları, eğitim ve lojistik ekipleri ile havaalanı komuta yapısı bulunuyor. Birliğin Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetlerindeki karşılığının RAF Coningsby veya RAF Marham gibi üsler seviyesinde olduğu belirtiliyor.