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Dünyayı sarsan itiraf: Obama, Hillary ve Soros’u öldürmeyi planlıyor

ABD'de 'Ulusal Birleşik Anayasal Grubu' lideri Larry Mitchell Hopkins, ABD eski Başkanı Barack Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve milyarder George Soros'a suikast düzenlemeyi planladığını itiraf etti.

25 Nisan 2019 Perşembe 23:37
Dünyayı sarsan itiraf: Obama, Hillary ve Soros’u öldürmeyi planlıyor

ABD'nin güneybatısındaki New Mexico eyaletinde yaşayan 'Ulusal Birleşik Anayasal Grubu' lideri Larry Mitchell Hopkins, ABD eski Başkanı Obama, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve milyarder George Soros'a suikast düzenlemeyi planladığını söyledi.

ABD'nin New Mexico eyaletinde yaşayan Ulusal Birleşik Anayasal Grubun 69 yaşındaki lideri Larry Mitchell Hopkins, ABD eski Başkanı Barack Obama ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve milyarder George Soros'a suikast düzenlemeyi planlamaktan gurur duyduğunu söyledi.

Hopkins'in' avukatı suçlamaları reddetmesine rağmen, FBI, ifadelerin grubun liderinin kendisine ait olduğunu söyledi. Avukat Kelly O'Connell, NBC News'e , müşterisi Hopkins'in "böyle şeyleri hiç planlamadığı konusunda ısrar etti" dedi.

Göçmenlerle ilgili bir davadan tutuklandı

Hopkins, kaçak silah ve mühimmat bulundurmaktan Pazartesi günü New Mexico'da Las Cruces'de mahkemeye çıktığı, cumartesi günü ise Meksika sınırındaki yasadışı göçmenlerle ilgili başka bir davadan tutuklandığı bildirildi.
ABD makamları, Hopkins'in Meksika-Amerika sınırına yakın çölde göçmenleri tuttuğunu açıkladı.

BBC'ye göre, "FBI", 2017 yılında ilk kez grubun varlığının farkında. FBI, 2017 yılında, Hopkins'in liderliğinini yaptığı grubun yaklaşık 20 üyeye sahip olduğunu ve AK47'ler ve diğer silahlarla silahlandırıldığını, ağın Özel Müfettiş David Gabriel tarafından aktarıldığını söyledi.

Obama, Hıllary ve Soros'u sol grubu desteklediği için öldürmek istemiş

Hopkins mahkemede verdiği ifadede, George Soros, Hillary Clinton ve Barack Obama'ya Demokrat Parti'deki sol grubu destekledikleri için suikast düzenlemeyi planladığını belirttiği açıklandı.

Ancak avukat, müvekkilinin neden iki yıl boyunca gözaltında tutulduğunu sorararak, "FBI, 2017'de Hopkins evini aradı ve Hopkins'in karısına ait olduğunu söyleyen silahları buldu, ancak o sırada tutuklanmadı" dedi.

Los Angeles Times gazetesine göre; Hopkins, 10 yıla kadar hapis ve 250.000 dolara kadar para cezasıyla karşı karşıya…

 

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 23:37
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