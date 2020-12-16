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Dünya Dünyayı sarsan açıklama: İntikamı doğru zamanda alınacak
Dünya

Dünyayı sarsan açıklama: İntikamı doğru zamanda alınacak

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Bunun intikamı kesinlikle doğru zamanda alınacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 14:23:00 -
Dünyayı sarsan açıklama: İntikamı doğru zamanda alınacak

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle alakalı bir mesaj yayımladı.

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Hamaney, "General Süleymani'nin öldürülmesini emredenler ve bunu yapanlar cezalandırılmalıdır. Bunun intikamı kesinlikle doğru zamanda alınacak" ifadelerini kullandı.

"Gölge Komutan" olarak da bilinen Süleymani, ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'ta düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

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