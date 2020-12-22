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Sağlık Dünyayı mutasyon korkusu sardı! BioNTech'in sahibinden rahatlatan açıklama geldi
Sağlık

Dünyayı mutasyon korkusu sardı! BioNTech'in sahibinden rahatlatan açıklama geldi

İngiltere'de ortaya çıkan koronavirüsün yeni mutasyonu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin, paniğe gerek olmadığını aşının virüslerin varyantlarına karşı da etkili olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 03:04:00 -
Dünyayı mutasyon korkusu sardı! BioNTech'in sahibinden rahatlatan açıklama geldi

Dünya mutasyon geçiren koronavirüs haberleriyle çalkalanırken, Covid-19'a karşı tünelik ucundaki ışığın görülmesini sağlayan isimler arasında başı çeken Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Bild gazetesinin internet sitesine kritik açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in üst yöneticisi olan Prof. Dr. Uğur Şahin, küresel çapta panik yaratan koronavirüs varyantına karşı geliştirdikleri aşının etkili olacağı konusunda emin olduğunu ifade etti.

Amerikan ilaç devi Pfizer ile birlikte geliştirdikleri aşıya Avrupa Birliği tarafından onay verilmesinden kısa bir süre sonra Bild TV'ye konuşan Prof. Dr. Şahin, BioNTech şirketinin mutasyonu ilerleyen günlerce inceleyeceğini fakat meseleye itidalli yaklaştığını ifade etti.

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