Dünyayı karıştıran siyonist örgütün gizemi

OSMAN YILMAZ İSTANBUL

Kitap, İsrail’in istihbarat yapılanmasını, MOSSAD’ın kuruluşundan günümüze uzanan faaliyetlerini, operasyonel yöntemlerini ve uluslararası siyasetteki etkisini mercek altına alıyor. İstihbaratın görünmeyen karanlık dünyasına ışık tutan eser, İsrail’in güvenlik ve dış politika anlayışının arka planını anlamak isteyen okuyucular için dikkat çekici bir çalışma.

İSTİHBARATI GÜÇLÜ OLAN BİR ADIM ÖNDE

Uluslararası ilişkiler, istihbarat faaliyetleri ve İsrail’in bölgesel politikalarını kapsamlı bir perspektifle ele alan eser, dünyanın en çok tartışılan istihbarat teşkilatlarından MOSSAD’ın yapılanmasını, çalışma yöntemlerini ve operasyonel geçmişini inceliyor. İstihbaratın devletlerin güvenlik politikalarındaki belirleyici rolünden hareketle hazırlanan kitapta Muslihan, bilginin güç mücadelesindeki önemine dikkat çekiyor. Devletlerin yalnızca askeri ve ekonomik güçleriyle değil, sahip oldukları istihbarat kapasitesiyle de uluslararası sistemde etkili olduklarını ortaya koyan eser, istihbarat faaliyetlerinin siyasi karar alma süreçleriyle ilişkisini ele alıyor.

MOSSAD’IN GÖRÜNMEYEN GİZLİ DÜNYASI

Kitabın merkezinde İsrail’in istihbarat yapılanması ve bu yapılanmanın en önemli unsurlarından biri olan MOSSAD bulunuyor. Teşkilatın kuruluş süreci, tarihsel gelişimi, kurumsal yapılanması, personel seçimi ve eğitim faaliyetleri ayrıntılı biçimde inceleniyor. MOSSAD’ın yanı sıra İsrail’in askeri istihbarat teşkilatı AMAN ve iç güvenlik yapılanması Şin Bet de İsrail’in güvenlik mimarisi içerisindeki görev ve sorumlulukları bakımından değerlendiriliyor. Filistin meselesi, İran-İsrail ilişkileri ve Türkiye perspektifi, istihbarat faaliyetlerinin uluslararası siyaset üzerindeki etkileriyle birlikte ele alınıyor. Günümüzde Orta Doğu’da yaşanan gelişmeleri, İsrail’in güvenlik politikalarını ve uluslararası istihbarat rekabetini anlamak isteyenler için hazırlanan kitapta Halid Meşal suikast girişimi ve İsrail’in İran’a yönelik istihbarat faaliyetleri üzerinde duruluyor.