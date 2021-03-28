Dünyayı heyecanlandıran gelişme! Maduro 'Bulduk' diyerek duyurdu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Facebook sayfasında koronavirüsü etkisiz hale getirebileceğine inandığı, kekikten elde edilen ilaç hakkında konuştuğu bir video yayınladı. Carvativir adlı bir ilacın kullanımını teşvik eden Maduro hakkında Facebook, 'kural ihlali' gördü.

Bunun üzerine Facebook, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre virüsün tedavisinde hiçbir ilaç bulunmadığını açıklayarak sözkonusu videoyu sildi ve Maduro'yu yanlış bilgi yaymakla suçlayarak sayfasını dondurdu.

Venezuela'daki koronavirüs vakalarının sayısı Latin Amerika'daki diğer ülkelere göre çok daha düşük. Ülkede yaklaşık 155 bin vaka ve bin 500'den fazla kişinin öldüğü açıklanmıştı. Salgının kontrolsüz seyrettiği komşu Brezilya'da ise bir günde 3 bin 500'den fazla kişi öldü.