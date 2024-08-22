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Aktüel Dünyayı dolandıran kripto vurguncusu Szakacs İstanbul'da yakalandı, gerçekler şaşırttı... Flaş açıklaması
Aktüel

Dünyayı dolandıran kripto vurguncusu Szakacs İstanbul'da yakalandı, gerçekler şaşırttı... Flaş açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-08-22 00:19:00 - 2024-08-22 01:21:48
Dünyayı dolandıran kripto vurguncusu Szakacs İstanbul'da yakalandı, gerçekler şaşırttı... Flaş açıklaması

Dünyadaki en büyük kripto vurguncusu olduğu iddia edilen İsveç vatandaşı Andreas Szakacs'ın İstanbul Beykoz'da gözaltına alındığını ortaya çıktı. Türk vatandaşı olduktan sonra Emre Avcı adını alan Szakacs'ın Omegapro adlı şirkette yüzde 300 kâr vadiyle binlerce kişiyi dolandırdığı iddia ediliyor.

Dünyanın en büyük kripto vurgunlarından birini yaptığı iddia edilen İsveç vatandaşı Andreas Szakacs, İstanbul Beykoz'da yakalandı.

Gazeteci Timur Soykan, Birgün gazetesindeki köşesinde, Szakacs'ın Türk vatandaşı olduktan sonra Emre Avcı adını aldığını belirterek Dubai merkezli kurdukları Omegapro isimli şirkette yüzde 300 kâr vaadiyle insanları dolandırdığını kaydetti.

Szakacz’ın ponzi yöntemiyle vurgun yaptığını yazan Soykan; Kolombiya, Meksika, Nikaragua, Arjantin, Şili, Hong Kong, Singapur, İngiltere, Fransa, Belçika, Nijerya, Kongo, Hindistan, Güney Kore’nin arasında olduğu çok sayıda ülkede temsilcileri olan şirketi 2,5 yıl içinde 3 milyon insanı ikna ettiğini yazdı.

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