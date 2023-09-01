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Gündem Dünyayı dehşete düşüren piton video kaydına alındı! Aman Allahım
Gündem

Dünyayı dehşete düşüren piton video kaydına alındı! Aman Allahım

Yeniakit Publisher
2023-09-01 16:22:00 -
Dünyayı dehşete düşüren piton video kaydına alındı! Aman Allahım

Dünya üzerinde yaşayan en korkutucu canlılardan biri olan yılanlar ara ara insanları dehşete düşürmeye devam ediyor. Son paylaşılan bir video milyonlarca kez izlendi ve insanlar gerçekliğinden ilk başta şüphe duydu. Topraktan fırlayan bu canlının eşsiz bir özelliği vardı.

Dünya üzerinde yaşayan en korkutucu canlılardan biri olan yılanlar ara ara insanları dehşete düşürmeye devam ediyor. Son paylaşılan bir video milyonlarca kez izlendi ve insanlar gerçekliğinden ilk başta şüphe duydu. Topraktan fırlayan bu canlının eşsiz bir özelliği vardı.

Andrew Anthony isimli adamın 27 Ağustos Pazar günü paylaştığı, 16 metrelik bir pitonun bir evin çatısından ağaç tepelerine doğru ilerlediğini gösteren bir görüntü izleyenlerin dehşete düşmesine neden oldu.

Görüntülerde yılanın bir evin çatısından geçipyüksek ağaç dalları arasında nasıl hareket ettiğini görüyorsunuz. İzleyenleri asıl dehşete düşüren şey ise uzadıkça uzayan ve hiç bitmeyen vücudu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Paylaşılan video sadece birkaç gün içinde yaklaşık 29 milyon kez izlendi. İnsanlar gördüklerine inanamazken videonun altına "Sadece Avustralya'nın banliyölerinde 5 metre uzunluğunda halı yılanı göreceksiniz" notu düşüldü. Yetkililer ara ara insanları topraktan fırlamaya başlayan yılanlar hakkında uyarıyor.

 

 

 

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