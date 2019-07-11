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Dünyayı büyük panik sardı! BAE'ye ait füze kalkıştan hemen sonra kayboldu

Birleşik Arap Emirlmikleri'ne (BAE) ait askeri uydu taşıyan Vega füzesi, kalkıştan kısa bir süre sonra kayboldu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:08
Dünyayı büyük panik sardı! BAE'ye ait füze kalkıştan hemen sonra kayboldu

Fransa merkezli Arianespace, İtalya Uzay Ajansı ve Avrupa Uzay Ajansı'yla ortak geliştirilen Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait askeri uydu taşıyan Vega füzesi, kalkıştan kısa bir süre sonra kayboldu. Füzenin Atlas Okyanusu'na düştüğü tahmin ediliyor.

Uzaya Soyuz füzesi de dahil olmak üzere ticari amaçla füze gönderen Fransız Arianespace'in verdiği bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bir askeri uyduyu taşıyan Vega füzesi, Fransız Guyanası'ndan Çarşamba akşamı fırlatıldı.

Bugüne kadar 15 kez uzaya fırlatılan Vega füzelerinin tümü daha öncede hedeflenen yere ulaşmıştı. Bu, Vega füzelerinin ilk başarısız deneyimi.

Arianespace şirketinin görevleri yerine getirmekten sorumlu başkan yardımcısı Luce Fabreguettes, kalkıştan iki dakika sonra "çok büyük bir anormallik meydana geldi" dedi.

Müşterilerden, yapılan ödemenin karşılığı verilemediği için özür diledi:

"Elimize geçen ilk uçuş verileri analizine bakarak, önümüzdeki saatlerde daha net bilgilere ulaşmış olacağız. Bu doğrultuda herkesle en kısa zamanda iletişime geçeceğiz."

Uydu taşıyordu

Füzenin neden düştüğü şu an için bilinmiyor. Vega füzesinin atılışı, daha önce iki kez zorlu hava koşulları sebebiyle ertelenmişti.

Füze, BAE'nin FalconEye (Şahin Gözü) uydu sisteminin ilk parçası olan Falcon Eye 1 isimli uyduyu taşıyordu.

2012 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren Vega, Avrupa ülkelerinin küçük uyduları uzaya gönderebilmesi için geliştirildi.

Fransa merkezli Arianespace, İtalya Uzay Ajansı ve Avrupa Uzay Ajansı'yla ortak geliştirilen dört aşamalı Vega füze sisteminin satışını yapıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:08
  1. Fransa merkezli Arianespace
  2. İtalya Uzay Ajansı ve Avrupa Uzay Ajansı
  3. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  4. Vega füzesi
  5. Uzaya Soyuz füzesi
  6. Fransız Guyanası
  7. FalconEye (Şahin Gözü)
  8. BAE füzesi

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