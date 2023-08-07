Dünyayı ayağa kaldıran olayda yeni gelişme! Mahkeme kararını açıkladı

ABD'nin Minnesota eyaletinde 2020’de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sebebiyle öldürülmesiyle ilgili son ceza davasında karar açıklandı. Orantısız güç kullanarak Floyd'un ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yanında bulunan eski polis memuru Tou Thao, Floyd'un öldürülmesine yardım ve yataklıktan 4,9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Thao mahkemede, "Kötülük yapmak veya kimseyi incitmek istemedim. Niyetim asla bu değildi. Yapabileceğimi düşündüğümün en iyisini yaptım" dedi.

Hennepin İlçe Bölge Yargıcı Peter Cahill tarafından Thao’ya verilen hapis cezası, Minnesota Başsavcısı Keith Ellison tarafından talep edilen 4,3 yıldan fazlaydı. Thao, cinayetten hüküm giyen dördüncü ve son polis memuru olarak kayıtlara geçti.

Federal yargılamada 3,5 yıl hapis cezası verilmişti

Floyd'un ölümüyle ilgili şubat ayında federal düzeyde yapılan yargılamada, Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve meslektaşları Chauvin'i durdurmak için müdahale etmemekten suçlu bulunan Thao, 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Thao, son aldığı eyalet düzeyindeki hapis cezasını federal hapis cezasıyla aynı anda çekecek.

Floyd'un öldürülmesi

Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde polis memuru Chauvin, 25 Mayıs 2020'de 46 yaşındaki siyahi Floyd’u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada Floyd'un boynuna dizi ile dakikalarca baskı uygulamıştı. Olay yerindeki görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde Floyd'un "Nefes alamıyorum" diye polislere durmaları için yalvardığı kaydedilmişti. Olayda eski polis memurları J. Alexander Kueng ve Thomas Lane, Floyd’un bacaklarını tutarken, Thao ise bölgedeki kalabalığı engellemişti. Hastaneye kaldırılan Floyd'un polis şiddeti nedeniyle ölmesi hem ülke gündeminde hem de dünyada protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin ise olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış ve hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet suçlamalarıyla eyalet mahkemesi tarafından 22,5 yıl, federal mahkeme tarafından ise Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten ve cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, iki hapis cezasını da aynı anda yatacak.

Floyd'un medeni haklarını ihlal etmekten federal mahkemede suçlu bulunan Keung ve Lane ise sırasıyla 2,5 ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Keung ve Lane, eyalet düzeyindeki yargılanmalarında ise haklarındaki "ikinci derece kasıtsız cinayete yardım ve yataklık etme" suçunu kabul etmişti. Keung, 3,5 yıl, Lane ise 3 yıl hapis cezası almıştı.

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