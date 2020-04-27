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Dünya

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: İran'ı işgal edeceğiz sadece bir adım kaldı

Yahudi asıllı ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, "3. dünya savaşı geliyor ve İran, İsrail'in mümkün olduğu kadar çok Arap öldürmesi ve Ortadoğu'nun yarısını işgal etmesi gereken savaşta başlangıç noktası olacak.” diyerek skandal bir açıklama yaptı.

2020-04-27 11:39:00 -
Dünyayı ayağa kaldıran açıklama: İran'ı işgal edeceğiz sadece bir adım kaldı

Yahudi asıllı Amerika Birleşik Devletleri'nin 56. Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, gündeme bomba gibi düşecek skandal açıklamalarda bulundu.

ABD’nin 56. Dışişleri Bakanı Kissinger, Amerikan gazetesi ‘Daily Scape’ ile yaptığı röportajda, "3. dünya savaşı geliyor ve İran, İsrail'in mümkün olduğu kadar çok Arap öldürmesi ve Ortadoğu'nun yarısını işgal etmesi gereken savaşta başlangıç noktası olacak.” dedi.

“7 ülkeyi işgal ettik, sıra İran'da'

Yahudi asıllı ve Almanya doğumlu olan Henry Kissinger, yaptığı açıklamada şunları ekledi: "ABD ordusuna, stratejik önemi nedeniyle, özellikle bizim için petrol ve diğer ekonomik kaynakları içerdikleri için Orta Doğu'daki yedi ülkeyi işgal etmek zorunda olduğumuzu bildirdik ve İran'a vurmak için sadece bir adım kaldı." diyerek hedefte İran’ın olduğunu söyledi.

“İsrail Orta Doğu'nun yarısını kontrol edecek"

Yaptığı skandal açıklamalara Siyonist İsrail’in emellerini de ekleyen Kissinger, “Çin ve Rusya uykularından uyanmaya başladıklarında, Dünya Savaşı patlayacak. Sadece iki süper güç İsrail ve Amerika zafer kazanacak. İsrail tüm gücüyle savaşmak zorunda kalacak ve silahlarını, mümkün olduğunca çok sayıda Arap'ı öldürmek ve Orta Doğu'nun yarısını işgal etmek için kullanacak.” diyerek Arz-ı mev’ud hayallerinin peşinden gittiklerini gösterdi.

Savaş davullarının uzun bir süreden beri Orta Doğu'da çaldığını ve sadece sağır olanların bu sesleri duyamayacaklarını söyleyen Kissinger, “eğer işler olması gerektiği gibi giderse, İsrail Orta Doğu’nun yarısını kontrol edecek.” dedi.

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Yorumlar

elazığlı

Hoooşştttttttt köpek!"İtin duası kabul olsaydı, gökten kemik yağar" demiş atalarımız.
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