Dünyaya yeniden kâbus yaşatan ‘Delta’yı ve tüm varyantları sadece aşı ile durdurabiliriz

Göksel Çağlav

Bu ülkelerde vaka artış hızının önüne geçilemezken, yetkililer tekrar kapanma sürecini gündeme getirmeyi tartışıyor. Delta varyantının aşılama hızını artıran Türkiye’de çok fazla etkili olması beklenmiyor. Önceki gün milletvekillerini bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da “Delta varyantı ile ilgili ülkemizde şu ana kadar 134 vakamız oldu. Yüzde 82’si İstanbul’da olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü. Delta’nın mutasyonu Delta Plus’ı ise ülkemizde tespit etmedik” açıklaması yapmıştı.

Aşı hedefine ulaşırsak 4. Dalgayı görmeyiz

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Delta varyantı hakkında Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Evet delta varyantı ile toplumda vaka sayıları artacak ama mevcut aşıların bu varyanta etkili olduğunu biliyoruz. Virüs ‘akıllı bir organizma’ gibi davranıyor ve hızla yayılıyor. Ancak halkımızın endişe etmesine gerek yok. Çünkü aşı yaşının 18 yaşına kadar inmesi ile virüsün yayılmasını durdurarak herkesi korumuş olacağız. Toplumsal bağışıklığı sağlayarak hem yeni varyantları durduracağız hem de eskisi gibi ölümlerin arttığı 4. dalgayı görmeyeceğiz. Sadece delta varyantını değil aşı olarak yeni çıkabilecek başka varyantları da önlemiş olacağız” dedi.

