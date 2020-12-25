Dünyaya Türk kahvesini sevdiriyor

Arzum OKKA, kavrulma derecesi, pişirilmesi, sunumuyla 5 asırlık bir hikayenin kahramanı olan Türk kahvesini geleneksel ve ideal lezzettiyle dünyanın 40 ülkesine sunuyor. Koyu muhabbetlerin, kutlamaların, samimi ‘Gel bi’acı kahvemi iç’ davetlerinin, oturup soluklananların baş tacı olan ve üç vakte kadar haber alanların, kısmeti taşanların habercisi olan Türk kahvesi, bugün dünyanın dört bir köşesinde hep aynı duyguyu yaşatıyor.

İlk adımı 2014'te attık

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, “UNESCO’nun ‘İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası’ listesinden yer alan Türk kahvesini, Arzum OKKA ile dünyaya yaymaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu global yolculuğun ilk adımını 2014 yılında attık. Türk kahvesini dünya ile tanıştırmanın tek yolu makineli çözümdü, bunu Arzum OKKA ile başardık” dedi.

Geleneklere bağlı kaldık

Türk kahvesinde bir devrim yaparak, doğrudan fincana servis ve kendi kendini yıkayabilme özellikleriyle bir ilk olan Arzum OKKA’yı yurt içi ve global pazara sunduklarını ifade eden Kolbaşı, şunları söyledi: “Türk kahvesinin kendine özgü pişirme tekniğinden sunumuna kadar tüm aşamalarının özenle korunmasının ve yaşatılmasının önemine dikkat çektik. Geleneklere bağlı kaldığımız közde pişirme özelliğini, Türk kahvesinin olmazsa olmaz bol köpüğünü Arzum OKKA’nın vazgeçilmez parçası yaptık. 2014 yılından bu yana Arzum OKKA Ailesi’ne kattığımız yeni üyeler ile Türk kahvesini dünyaya sevdirdik. Sadece yeni ürünlerimizle kalmadık, katıldığımız büyük fuarlarda bu kültürü dünyaya anlattık.”

Hedef yüzde 20 pay

Dünyadaki kahve trendinden şu an sadece yüzde 10 pay alan Türk kahvesinin çok daha iyi bir konuma gelmeyi hak ettiğini belirten Murat Kolbaşı bu payı yüzde 20’lere çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor. “Nesnelerin interneti çalışmalarımızın ilk kahramanlarından biri olan Arzum OKKA ile uzun süredir büyük kahve zincirlerinin şubelerinde ve büyük restoranlarda Türk kahvesine imza atıyoruz. Yurt dışında da bu başarıyı sağlamak en büyük arzumuz. Arzum OKKA, National Sanitation Foundation (NSF) sertifikasını alan ilk ve tek Türk kahvesi makinesi” diyen Murat Kolbaşı, Arzum OKKA Ailesi ile bugüne dek birçok uluslararası yarışmada da ödül sahibi olduklarını da ekliyor.

6 ürünle kahve severlerin yanında

Bugün tüketicilerin farklı ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelik tasarımı ve inovatif özellikleri farklı 6 ürünle kahve severlerin yanında olan Arzum OKKA Ailesi, dünyanın dört bir köşesinde taze Türk kahvesi deneyimi yaşatıyor. Arzum OKKA Ailesi, yüksekliğe göre kaynama noktası ayarlama teknolojisiyle, dünyanın neresinde olursanız olun eşsiz Türk kahvesi deneyimi sunuyor. Suyu otomatik olarak pişirme haznesine aktaran, kendi kendini temizleyen ve kahveyi doğrudan fincana servis eden Arzum OKKA, közde pişirme özelliğiyle kahve tutkunlarına mükemmel bir kahve deneyimi sağlıyor. Tek seferde 4 fincana kadar kahve yapabilen Arzum OKKA Grandio; yavaş pişirme seçeneği ile közde Türk kahvesi keyfi sunarken, farklı fincan boyutları için 3 kademeli fincan büyüklüğü ayarını yapabiliyor.