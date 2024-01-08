  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! Rusya o ülkeyi hipersonik ''Kinjal'' füze sistemi ile vurdu
Dünya

Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! Rusya o ülkeyi hipersonik ''Kinjal'' füze sistemi ile vurdu

Yeniakit Publisher
2024-01-08 16:11:00 -
Dünyaya 'son dakika' koduyla duyurdular! Rusya o ülkeyi hipersonik ''Kinjal'' füze sistemi ile vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus askeri güçlerinin saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Sabah Ukrayna'nın askeri sanayi unsurlarına yönelik hipersonik 'Kinjal' füze sistemi dahil denizden ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla grup şeklinde saldırı düzenlendi." ifadelerine yer verildi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 14 insansız hava aracının vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 567 uçak, 265 helikopter, 10 bin 540 İHA, 447 hava savunma füze sistemi, 14 bin 536 tank ve zırhlı araç, 1201 çok namlulu roketatar, 7 bin 666 obüs ve havan topu ile 17 bin 210 özel askeri araç imha edildi."

Rusya o saldırıları üstlendi!
Rusya o saldırıları üstlendi!

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rusya o saldırıları üstlendi!

Rusya S-300 füzelerle saldırdı! Durum kötü, ölüler var! Ülke şokta
Rusya S-300 füzelerle saldırdı! Durum kötü, ölüler var! Ülke şokta

Dünya

Rusya S-300 füzelerle saldırdı! Durum kötü, ölüler var! Ülke şokta

Rusya gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor
Rusya gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor

Dünya

Rusya gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor

İtalya'nın "AB Ordusu" çağrısına Rusya'dan bomba cevap
İtalya'nın "AB Ordusu" çağrısına Rusya'dan bomba cevap

Dünya

İtalya'nın "AB Ordusu" çağrısına Rusya'dan bomba cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23