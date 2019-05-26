Dünyaya servis ettiler! ABD'den füze şovu

İran Devrim Muhafızları yardımcı komutanı, ABD'nin Orta Doğu mevcudiyetinin tarihin en zayıfı olduğunu söyledi. Açıklamayı yapan Tuğamiral Ali Fedavi, 1833'ten bu yana Washington'ın bölgede olduğunu hatırlattı.

Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise, Washington'a net mesaj verdi.

Zarif, askeri veya ekonomik saldırılara karşı kendilerini savunacaklarını söyledi.

Bağdat'ta mevkidaşı Muhammed Ali el Hekim ile gazetecilerin karşısına çıkan Zarif, Avrupalı ülkelere de çağrı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı, "Avrupa ülkeleri ve nükleer anlaşmanın diğer muhataplarını, sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el Hekim ise, Bağdat yönetiminin Washington ve Tahran arasında ara buluculuğa soyunacağı bilgisini verdi.

Hekim, "Irak, ABD'nin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlara karşıdır ve komşu ülke İran'ın yanında yer almaktadır" ifadesini kullandı.

ABD'nin paylaştığı fotoğraflarda dikkat çeken ayrıntı

Basra Körfezi'ne askeri yığınak yapan ABD ordusu ise, yeni fotoğraflar paylaştı.

Umman Körfezi'nde bulunan USS Abraham Lincoln uçak gemisinden F/A-18F Super Hornet jetleri kalktı. Fotoğraflarda en dikkat çekici ayrıntı, uçaklara takılan füzeler.

Ek asker göndermeye hazırlanıyor

Associated Press (AP) ile Reuters haber ajansları hafta içinde Pentagon'un Orta Doğu'ya binlerce ek asker göndermeye hazırlandığını duyurdu.

Söz konusu haberler Beyaz Saray ve Pentagon tarafından doğrulanmadı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, daha önce gerekirse daha fazla asker gönderilebileceğini açıklamıştı.

ABD ve İran arasındaki tansiyon, son birkaç haftada tırmandı. Peki bu noktaya nasıl gelindi?

Tarihi nükleer anlaşma, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalandı.

ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya'nın taraf olduğu anlaşma, İran'ın uranyum zenginleştirme programını kısıtlaması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyordu.

Ancak Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle rüzgar tersine döndü. Orta Doğu'da koşulsuz şekilde İsrail'i destekleyen Trump, geçen yıl anlaşmadan çekildi.

Ayrıca 2018'in sonlarında İran'a karşı yeni yaptırımlar açıkladı. Donald Trump, petrolün yanı sıra İran'ın en büyük ihracat gelir kaynağı olan demir-çelik, alüminyum ve bakır sektörlerini de kapsayan yeni yaptırımları ise Mayıs ayı başında devreye soktu.

Tahran yönetimi de anlaşmadan kısmen çekildiğini ilan etti.

'Çok fazla inancım yoktu'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zenginleştirilmiş uranyum seviyesini artıracaklarını açıkladı. Dini lider Ayetullah Hamaney ise, bu hafta içinde nükleer anlaşmaya başından beri inanmadığını söyledi.

Hamaney, "Anlaşma ilk yürürlüğe girdiğinde de çok fazla inancım yoktu. Sayın Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı'na bu konuyu defalarca kez dile getirdim ve birçok konuda uyarılarda bulundum" diye konuştu.

Ruhani, ayrıca uluslararası yaptırımlar nedeniyle ülkesinin eşi benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Ekonominin 1980-88 arasındaki Irak savaşı döneminden daha kötü bir noktaya geldiğini belirten İran lideri, "Savaş döneminde bankalarımız, petrol satışımız, ithalat ve ihracatımızla ilgili sorunumuz yoktu, yalnızca silah ambargosuna maruz kalmıştık" dedi.

ABD yaptırımları nedeniyle Alman şirketlerinin İran'la ticaretinde keskin bir düşüş meydana geldi. AP, iki ülke arasındaki düşüşün yüzde 50'yi bulduğunu aktarıyor.

ABD, uçak gemisi USS Abraham Lincoln ve diğer savaş gemilerini çoktan Orta Doğu'ya gönderdi bile. Umman Körfezi'ne giren USS Abraham Lincoln, Basra Körfezi'nin kıyısında.

B-52'ler Katar'da

Katar'daki ABD üssünde ise, ünlü bombardıman uçağı B-52'ler var. B-52 ve diğer jetler, İran'a gözdağı veriyor.

Washington, Orta Doğu'ya Patriot füze savunma sistemi bataryası da konuşlandırıyor.

Orta Doğu'yu yeniden şekillendirmeye çalışan ABD lideri Trump, henüz geri adım atacak gibi görünmüyor.