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Dünya Dünyaya net mesaj! Türkiye ve Azerbaycan askerleri o bölgede
Dünya

Dünyaya net mesaj! Türkiye ve Azerbaycan askerleri o bölgede

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Azerbaycan askerleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde ortak tatbikata başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 17:16:00 -
Dünyaya net mesaj! Türkiye ve Azerbaycan askerleri o bölgede

Türkiye ve Azerbaycan askerleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde ortak tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, tatbikatların temel amacının, iki ülkenin askeri birliklerinin karşılıklı faaliyetlerini ve komutanların karar verme ile birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi.

Tatbikatta, modern savaş ekipmanları ve diğer askeri teçhizatı, zorlu arazilerde kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği kaydedildi.

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