"Dünyaya mücadele dersi verdik" diyen Vali Sarıfakıoğulları: İyiye giden tablo gevşetmemeli

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Giresin Valisi Harun Sarıfakıoğulları, koronavirüsle mücadele kapsamında Giresun'da alınan tedbirleri yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur'a anlattı. Giresun'da 4 köyün karantinaya alındığını belirten Vali Sarıfakıoğulları, "Bu sürecin en başından itibaren pandemi kurulumuzu oluşturduk. Kurulumuz geniş katılımlı olarak 4 defa toplandı. Alt gruplar ise her hafta toplanarak ilimize özgü durumların istişarelerini yaptı. Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz bu süreçte 20 kez toplandı ve ilimiz özelinde koronavirüsle mücadele için İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ve talimatlar doğrultusunda çok önemli kararlar aldı." dedi.

“Vefa Destek Grubumuz 24 saat görev başında”

"Öncelikle sokağa çıkma yasağı getirilen yaş gruplarının ihtiyaçlarının giderilmesi için 24 saat çalışan Vefa Sosyal Destek Gruplarımızı oluşturduk." diyen Vali Sarıfakıoğulları, "Arkadaşlarımız vatandaşımızın mağdur olmaması için canla başla çalışıyor. İl Merkezinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubumuzda 137 personelle ve 15 aracı görevlendirdik. İlçelerimizde ise bin 188 personel ve 132 araç görev yapıyor. Vefa Sosyal Destek Gruplarının oluşturulmasıyla birlikte Mart ayından itibaren Vefa İletişim Merkezine yapılan başvurulara anında cevap vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

“10 bine yakın vatandaşımıza biner lira ödeme yaptık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ihtiyaç sahiplerine yapılan bin liralık ödemelerden Giresun'da yaklaşık 10 bin kişinin faydalandığını belirten Vali Sarıfakıoğulları, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyu ile paylaşılan sosyal yardım paketleri kapsamında birinci faz ödemelerinden 2 bin 171 kişi, ikinci faz ödemelerinden de 2 bin 388 kişi faydalandı. Yine üçüncü faz sosyal yardım paketi kapsamında bin 396 ihtiyaç sahibi vatandaşımıza ödeme gerçekleştirildi. Yapılan diğer ödeme başvurularının sonuçlandırılması için de çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor."

“Sosyal izolasyona özen gösteriyoruz”

Toplu kullanım yerlerindeki sosyal izolasyonun titizlikle sağlandığını ifade eden Vali Sarıfakıoğulları, "Sahil kesiminde balık tutmak, spor yapmak, mesire alanlarında piknik yapmak, ulaşım araçlarında yarı yarıya doluluk, marketlere girişte dezenfektan, maske ve sebze meyve reyonlarında tek kullanımlık eldiven uygulaması, pazar yerlerinde mesafe, maske kullanımı, girişlerin sınırlandırılması, il dışından gelenlerin 14 gün izolasyonu, il girişlerinde kontrol uygulaması gibi pek çok önleyici tedbir kararını çok sıkı bir şekilde takip ederek uyguluyoruz." şeklinde konuştu.

“Filyasyon çalışmalarımız devam ediyor”

Virüsün yayılımını önlemekte filyasyonun önemine dikkat çeken Vali Sarıfakıoğulları, şöyle konuştu:

"Bu mücadelede canla başla çalışan sağlıkçılarımız ilimizin dört bir tarafında adım atmadık yer bırakmadı. İl Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan filyasyon ekibimiz çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizle aldığımız karar doğrultusunda telefonla takiple birlikte fiziki takip de yapılarak izolasyonun en üst seviyede tutulmasını sağlıyoruz."