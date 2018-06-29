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Dünyaya korku salmıştı! Geri sayım başladı

Albayrak Şirketler Grubu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen, elektro manyetik mıknatıslı vatozprojesine şimdiye kadar dünya genelinden 33 firma talip oldu.

29 Haziran 2018 Cuma 17:43
Dünyaya korku salmıştı! Geri sayım başladı

Albayraklar Şirketler Grubu, Albayraklar Savunma Sanayi şirketinin yüzde 20'lik kısmını 100 milyon dolar karşılığında yabancı yatırımcılara açtı.

Dünya'nın haberine göre, Albayraklar Savunma Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, görüşmeler kapsamında şimdiye kadar dünya genelinden 33 farklı firmanın yatırım yapmaya talip olduğunu açıkladı.

​Geçtiğimiz aylarda Silahlı İnsansız Deniz Aracı Wattozz projesinin tanıtımını gerçekleştiren Albayraklar Savunma Sanayi, kolluk kuvvetlerinin kullanımına yönelik ürettiği enerji silahının dünya lansmanına hazırlanıyor.

'10 MİLYAR DOLARLIK BİR UÇAK GEMİSİNİ PATLATABİLECEK GÜCE SAHİP'

Ürettikleri silahla alakalı yurt dışındaki emniyet teşkilatlarıyla görüşmelerinin gizlilikle sürdüğünü belirten Adnan Albayrak, 2019 için 200 milyon dolar ciro öngördüklerini söyledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile üretilen yerli ve milli vatozlar için geri sayımın başladığını dile getiren Albayrak, elektro manyetik mıknatıslı vatozların, 10 milyar dolarlık bir uçak gemisinin altına yapışarak patlatabilecek güce sahip oldukları bilgisini paylaştı.

Albayraklar Grup Ceo'su Sertan Ayçiçek ise, 2020 yılında şirketi halka arz etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 17:43
  1. Karadeniz
  2. Karadeniz Teknik Üniversitesi
  3. Canik
  4. Nurettin Canikli

YORUM YAZ

  • ahmetahmet4 sa önce
    BU SİLAHI GİZLESEYDİNİZ YA NE ANLAMI KALDI.?
  • kayıkayı6 sa önce
    istikamet abd uçak gemisi marşşş marşşşş
  • ömer gençömer genç6 sa önce
    Abi ne yabancısı ya böyle bir projeye abdestsiz adam dahi yaklaşmamalı.
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