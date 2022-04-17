Dünyaya ilan ettiler! O ülkenin tahtına tek aday Türkiye

İstanbul’da düzenlenen toplantıda gazetecilerle buluşan Almanya merkezli dünyanın en büyük fuar düzenleyicilerinden Deutsche Messe‘nin Türkiye oluşumu Hannover Fairs yöneticileri, fuarcılık ve Türkiye’nin fuarcılık sektöründeki konumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Toplantıda gazetecilerin sorularına cevaplayan Hannover Fairs Türkiye Genel Müdürü Annika Klar, “Son dönemde iş yapış şekillerinin ve ticaret anlayışının değiştiğini de görüyoruz. Bu değişim özellikle Türkiye gibi ülkelerde fuarcılık sektörünün önünü açtı ve bir cazibe merkezi olma yolunda ivme kazandırdı. Tüm gözlemlerimiz ve gelişmeler ışığında çok rahatlıkla söyleyebilirim ki Türkiye fuarcılık sektörünün parlayan yıldızıdır” diye konuştu.

Sanayileşme yolunda kendini gösterdi

Türkiye’nin coğrafi açıdan mükemmel bir konumda olduğunu ve bunun büyük ulaşım ve lojistik hizmetler başta olmak üzere avantajlar sağladığını söyleyen Klar, “Türkiye Avrasya coğrafyasının tam ortasında, yani batının en doğusunda, doğunun en batısında yer alıyor. Genç nüfusu, yetişmiş kalifiye insan gücü, girişimci ruha sahip insanlarıyla Türkiye, sanayileşme yolunda attığı adımlarla da kendini gösterdi. Hannover Fairs Turkey olarak gördük ki imalata dayalı tüm sektörlerin dikkati Türkiye üzerine yoğunlaşmış durumda” dedi.

Yabancı yatırımcıların dikkati Türkiye'de

“İmalat ve endüstri sektöründe Türkiye’nin en ciddi rakiplerinden biri Çin’dir” diyen Klar, “Çin’in tahtına en yakın aday Türkiye. Çin’de üretim maliyetlerinin artmasının yanı sıra lojistik anlamda da problemler yaşanıyor. Böylelikle son dönemde finansal stabilizasyon yönünde atılan adımlarla birlikte yatırım ve üretim için Türkiye, elverişli bir profil çiziyor ve ideal ülke olarak öne çıkıyor. Yabancı yatırımcılar da dikkatlerini Türkiye’ye yoğunlaştırıyorlar. Bu durum Türk fuarcılık sektörünün önemli bir odak noktası haline gelmesinin önünü açıyor” ifadesini kullandı.

Bu yıl Türkiye’de 6 büyük fuara imza atacaklarını belirten Klar, “İş insanları fuarlara katılarak ürünlere dokunmak, en yetkili ağızdan bilgi almak, ürünü ve hizmetin ayrıntılarını öğrenmek istiyorlar. Fiziksel fuarlar kesinlikle yok olmayacak ama hibrite dönüşecektir. Hibrit fuarlar, çeşitli nedenlerden dolayı katılım sağlayamayan firmalar ve ziyaretçiler için önemli bir boşluğu dolduracaktır” şeklinde konuştu.