  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dünyaya ilan ettiler: Fransa'da egemen bir devlet kurduk
Dünya

Dünyaya ilan ettiler: Fransa'da egemen bir devlet kurduk

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanları ayrılıkçılıkla suçlarken, ülkenin güneydoğusunda beyaz haçlı kırmızı flamalar taşıyan bağımsızlık yanlıları Fransa'dan egemen bir devlet kurduklarını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 20:44:00 -
Dünyaya ilan ettiler: Fransa'da egemen bir devlet kurduk

Le Parisien'in haberine göre, Savoie'yı Fransa'ya bağlayan 1860 anlaşmasının artık geçerli olmadığını savunan bir grup, bölgedeki Haute-Savoie'da Morette askeri anıtı yanında toplanarak bağımsız bir Savoie devletinin kurulduğunu ilan etti.

Bağımsızlık yanlıları, Savoi'yı simgeleyen beyaz haçlı kırmızı flamalarla, anıtı koruyan askerlerin gözü önünde göndere çekti, ancak Fransız bayrağını indirmedi.

"FRANSIZ İŞGALİ ALTINDAYIZ"

Kendisini Bağımsız Savoie Senatosu Sözcüsü olarak tanıtan Thierry Becourt yaptığı açıklamada, Fransa'nın 1860 tarihli bir anlaşmayla Savoie'yı ilhak ettiğini, ancak bu anlaşmanın 1940'ta yürürlükten kalktığını belirtti.

Becourt, "O zamandan beri uluslararası hukuk açısından Fransız işgali altındayız. Bu, 80 yıldır işgal altındaki bir ülkenin meşru şekilde geri alınmasıdır." ifadesini kullandı.

Grubun bağımsızlığını ilan ettiği alan, Savoie ve Haute-Savoie bölgeleri ile Nice kentini kapsıyor.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi
Dünya

Azerbaycan nefes aldırmıyor! Rusya’dan açıklama geldi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında gerilim devam ederken, Ermenistan’ın kayıplarını gizlediği tahmin edildi. Rusya’dan gerilime ilişkin ateş..
Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında
Gündem

Bodrum'daki vahşette yeni gelişme: 4 kişi gözaltında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1,5 ay önce köpeklerin kazıp çıkarttığı kafatasının DNA analizinin tamamlanması sonrası bir gizemi ortaya çıkardı..
Katil devletin bakanından Türkiye'ye çirkin iftira
Dünya

Katil devletin bakanından Türkiye'ye çirkin iftira

Katil devletin Savunma Bakanı Benny Gantz, Türkiye'ye barış çabalarına karşı çalışmak ve bölgesel saldırganlık iftirası attı...
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay