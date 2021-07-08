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Dünya Dünyaya ilan etti! 'Türk askerini ülkemizde görmek istiyoruz'
Dünya

Dünyaya ilan etti! 'Türk askerini ülkemizde görmek istiyoruz'

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür Farahmand, Afgan halkı ve devletinin, Türk bayrağını ve Türk askerini Afganistan'da görmek istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 10:54:00 - 2021-07-08 11:32:37
Dünyaya ilan etti! 'Türk askerini ülkemizde görmek istiyoruz'

ABD'nin Afganistan'dan geri çekilme kararının ardından, ülkede bulunan diğer Alman ve İtalyan askerleri de ülkelerine döndü. Türkiye'nin Kabil Havalimanı'nın işletme ve güvenliğinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülmesine yönelik teknik görüşmeler ise halen sürüyor.

Hürriyet'in haberine göre, Gelişmelerle ilgili açıklama yapan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkan Birinci Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür Farahmand şöyle konuştu:

ABD ile Taliban arasındaki anlaşmaya göre burada ortak devlet kurulması lazım. Yani mevcut etnik ve siyasi grup temsilcileri ile Taliban'ın bir araya gelerek ortak devlet kurması gerekiyor. Afganistan'daki tüm etnik ve siyasi gruplar böyle bir durumda Taliban'ın yüzde 50'nin altında bir oranla temsiliyetini istiyorduk. Ancak Taliban saldırıları başlattıktan sonra durum farklılaştı.

'Türkiye İslami ülkelerin lideri olarak tanınıyor'

Farahmand, Türk ordusunun Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlaması ile ilgili de şunları kaydetti: Türkiye, Afganistan'da İslami ülkelerin lideri olarak tanındığı için çok seviliyor. Ayrıca Afganistan ile Türkiye'nin 100 yıllık bir dostluğu var. Türk askeri hep saygı ve sevgi görmüştür. Öyle ki Afganistan'da görev yapan diğer yabancı askerler kendi arabalarında Türk bayrağı takarak gezerlerdi. Çünkü Türklere kimsenin saldırmayacağını bilirlerdi. O yüzden Türk bayrağını ve askerini burada herkes istiyor.

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