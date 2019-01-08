0553 313 94 23

"Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım diyebilirim"

- Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar:- "Babamdan dolayı Fenerbahçeli oldum. Babam da çok iyi bir Fenerbahçeliydi"

08 Ocak 2019 Salı 18:45
"Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım diyebilirim"


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, hayalinin sarı-lacivertli formayı taraftarları önünde giymek olduğunu söyledi.

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe Televizyonu'nda yer alan röportajında, çocukluğundan beri sarı-lacivertli takımı tuttuğunu belirterek, "Babamdan dolayı Fenerbahçeli oldum. Babam da çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım diyebilirim." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi ilk olarak 1999-2000 sezonunda Adanaspor ile Adana'da oynanan maçta izlediğini vurgulayan Sadık, şu ifadeleri kullandı:

"İlk o maçta statta bulundum ve o sarı-lacivertli formayı canlı olarak gördükten sonra daha çok büyülendim. Bütün hayatım sarı-lacivert olarak geçti diyebilirim. Annemle kız kardeşim Galatasaray'ı tutuyordu. Evin içinde aramızda bir rekabet vardı ama sonradan onları da Fenerbahçeli yaptım. Benim Fenerbahçe'ye olan ilgimi görünce beni kıramadılar. Her hafta Fenerbahçe'nin maçlarını heyecanla, istekle ve arzuyla takip ediyordum. Şimdi zaten ailece Fenerbahçeliyiz. Eşim de çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı."

Fenerbahçe'ye transfer olarak hayalleri için ilk adımı attığını kaydeden Sadık, "Asıl hayalim taraftarımız karşısında çubukluyu giyip o mücadeleyi vermek. Onlara ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu sözle değil icraatla da göstermek istiyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 18:45
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Sadık Çiftpınar
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamsi yüzde 300 zamlandı! İşte nedeni...
    1. Hamsi yüzde 300 zamlandı! İşte nedeni...
    2. Alman Volkswagen Grubu elektrik..
    3. İzban grevi bitti mi? İzban son dakika..
    4. Erzurum'da eğitime kar engeli
    5. İş görüşmesinde skandal ifadeler!
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan Fazıl Say'ın..
    7. WhatsApp'ta büyük tehlike geri döndü!..
    8. AK Parti'den Erdoğan-İmamoğlu açıklaması
    9. BOTAŞ'tan "indirim beklentiyi..
    10. Bingöl 9 Ocak Çarşamba kar tatili var..
    11. Tahtını bırakan kralın eşi ilk kez..
    12. Diz yaralanmalarına hangi bölüm bakar?..
    13. Donanma Komutanlığındaki darbe..
    14. Konya'da yarın okullar tatil mi
    15. "Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım..
    16. Devre Mülk Alt Komisyonu toplandı
    17. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Fazıl Say'ın..
    18. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Şunu..
    19. Nijerya'da Boko Haram'ın kontrol..
    20. Boks Milli Takımı, Kastamonu'da kampa..
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    O sapkın projeyi Bakanlık iptal etti
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
    İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'
    Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı! 'Elektrik, kredi kartı, tarım...'