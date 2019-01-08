



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar, hayalinin sarı-lacivertli formayı taraftarları önünde giymek olduğunu söyledi.

Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe Televizyonu'nda yer alan röportajında, çocukluğundan beri sarı-lacivertli takımı tuttuğunu belirterek, "Babamdan dolayı Fenerbahçeli oldum. Babam da çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Dünyaya gözümü Fenerbahçeli açtım diyebilirim." diye konuştu.

Fenerbahçe'yi ilk olarak 1999-2000 sezonunda Adanaspor ile Adana'da oynanan maçta izlediğini vurgulayan Sadık, şu ifadeleri kullandı:

"İlk o maçta statta bulundum ve o sarı-lacivertli formayı canlı olarak gördükten sonra daha çok büyülendim. Bütün hayatım sarı-lacivert olarak geçti diyebilirim. Annemle kız kardeşim Galatasaray'ı tutuyordu. Evin içinde aramızda bir rekabet vardı ama sonradan onları da Fenerbahçeli yaptım. Benim Fenerbahçe'ye olan ilgimi görünce beni kıramadılar. Her hafta Fenerbahçe'nin maçlarını heyecanla, istekle ve arzuyla takip ediyordum. Şimdi zaten ailece Fenerbahçeliyiz. Eşim de çok koyu bir Fenerbahçe taraftarı."

Fenerbahçe'ye transfer olarak hayalleri için ilk adımı attığını kaydeden Sadık, "Asıl hayalim taraftarımız karşısında çubukluyu giyip o mücadeleyi vermek. Onlara ne kadar iyi bir Fenerbahçeli olduğumu sözle değil icraatla da göstermek istiyorum. Bunun için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.