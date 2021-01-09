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Dünya Dünyaya duyurdular: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Dünya

Dünyaya duyurdular: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Türkiye'nin desteğiyle ülkenin batısındaki militanlara ve insan kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyona hazırlandıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-09 10:22:00 -
Dünyaya duyurdular: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz

Amerikan AP haber ajansına konuşan Başağa, Libya'da savaş sonrası istikrar için Biden yönetiminden umutlu olduklarını belirtti. Başağa, bu operasyona ABD'nin de destek vermesi çağrısı yaptı.

ABD'nin batıda yapılacak operasyonu destekleyeceğini umduklarını belirten Başağa, "Türkiye zaten destek sözü verdi. ABD'nin Libya'ya sızan terörist unsurları bitirmemize yardımcı olacağını umuyoruz'' diye konuştu.

Gelecek hükümette başbakanlığın en güçlü adayı olan Başağa, ülkedeki yabancı kuvvetlerin çekilmesinin kademeli olacağını kaydetti.
Kaynak:Euronews

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Yorumlar

Yasemin

Gazamız, Mübarek olsun.
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Söz

ABD ye güvenmesinler çünkü terörü besleyen ve destekleyen terörist devlettir.
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