Dünyaya duyurdular: Türkiye'nin desteğiyle büyük bir operasyona hazırlanıyoruz
Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Türkiye'nin desteğiyle ülkenin batısındaki militanlara ve insan kaçakçılarına yönelik büyük bir operasyona hazırlandıklarını söyledi.
Amerikan AP haber ajansına konuşan Başağa, Libya'da savaş sonrası istikrar için Biden yönetiminden umutlu olduklarını belirtti. Başağa, bu operasyona ABD'nin de destek vermesi çağrısı yaptı.
ABD'nin batıda yapılacak operasyonu destekleyeceğini umduklarını belirten Başağa, "Türkiye zaten destek sözü verdi. ABD'nin Libya'ya sızan terörist unsurları bitirmemize yardımcı olacağını umuyoruz'' diye konuştu.
Gelecek hükümette başbakanlığın en güçlü adayı olan Başağa, ülkedeki yabancı kuvvetlerin çekilmesinin kademeli olacağını kaydetti.
Kaynak:Euronews