Dünyaya duyurdular: F-35'lerimiz operasyona hazır

Hollanda, Lockheed Martin F-35A Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) uçağı filosunun başlangıç operasyon kabiliyetine (IOC) ulaştığını ilan etti.

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri (RNLAF) F-35'lerini operasyona hazır ilan eden 12. küresel askeri hizmet olduğunu bildiriyor." denildi.

Açıklamanın devamında, "F-35 filomuz IOC'ye ulaştı. Bu başarı ile Hollanda, dünyanın herhangi bir yerinde kısa bir süre için ilgili personelle birlikte bir F-35 ünitesini hızla konuşlandırabilen seçkin bir ülke grubuna katılıyor" ifadelerine yer verildi.