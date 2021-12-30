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Dünya Dünyaya duyurdular: F-35'lerimiz operasyona hazır
Dünya

Dünyaya duyurdular: F-35'lerimiz operasyona hazır

Hollanda Hava Kuvvetleri, F-35 filosunun başlangıç operasyon kabiliyetine (IOC) ulaştığını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 16:37:00 -
Dünyaya duyurdular: F-35'lerimiz operasyona hazır

Hollanda, Lockheed Martin F-35A Lightning II Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) uçağı filosunun başlangıç operasyon kabiliyetine (IOC) ulaştığını ilan etti.

Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri (RNLAF) F-35'lerini operasyona hazır ilan eden 12. küresel askeri hizmet olduğunu bildiriyor." denildi.

Açıklamanın devamında, "F-35 filomuz IOC'ye ulaştı. Bu başarı ile Hollanda, dünyanın herhangi bir yerinde kısa bir süre için ilgili personelle birlikte bir F-35 ünitesini hızla konuşlandırabilen seçkin bir ülke grubuna katılıyor" ifadelerine yer verildi.

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