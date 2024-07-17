Dünyaya doğru geliyor: Empire State binası büyüklüğünde olduğunu ESA duyurdu! Ciddi bir tehlike yok

Avrupa Uzay Ajansı'nın () misyonundan elde edilen bulguların, gelecekte gezegenimizi çarpışma rotasına girecek benzer cisimlerden korumaya yardımcı olması umuluyor.

99942 Apophis asteroitinin, 13 Nisan 2029'da Dünya'nın yüzeyinden 19.900 mil (32.000 km) mesafeden geçerek "olağanüstü yakın geçişi" yapması bekleniyor.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLECEK!

Avrupa ve Afrika'nın büyük bölümünde ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 2 milyar kişi, gökyüzü açıksa bunu çıplak gözle görebilecek.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Uzay Güvenliği için Hızlı Apophis Misyonu (Ramses) kapsamındaki hazırlık çalışmaları için fon aldı.

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Ramses uzay aracı, Dünya'nın yanından geçmeden önce Apophis'le buluşacak ve yakın geçiş sırasında asteroitin gezegenimizin yerçekimi tarafından nasıl değiştirildiğini incelemek için ona eşlik edecek.

DÜNYAYI ISKALAYACAK: 100 YIL DAHA RAHATIZ...

Apophis'in Dünya'yı ıskalayacağı ve gökbilimciler asteroidin önümüzdeki en az 100 yıl boyunca gezegenimize çarpma ihtimalinin olmadığını söylüyorlar.

Gökbilimciler, yaklaşık 375 metre çapında, neredeyse Empire State Binası büyüklüğündeki bu büyüklükteki bir cismin Dünya'ya bu kadar yaklaşmasının her 5.000 ila 10.000 yılda bir gerçekleştiğine inanıyor.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Direktörü Patrick Michel, "Asteroitler hakkında henüz öğrenmemiz gereken çok şey var, ancak şimdiye kadar onları incelemek için Güneş Sistemi'nin derinliklerine seyahat etmek ve yüzeyleriyle etkileşime girmek için kendimiz deneyler yapmak zorunda kaldık" dedi.

"Doğa ilk kez bir tanesini önümüze getiriyor ve deneyi kendisi gerçekleştiriyor.

DÜNYADA GELGİT KUUVETİ OLUŞTURABİLİR!

"Yapmamız gereken tek şey, Apophis'in güçlü gelgit kuvvetleri tarafından gerilip sıkıştırılmasını izlemek. Bu kuvvetler heyelanlara ve diğer bozulmalara yol açabilir ve yüzeyin altından yeni malzeme çıkarabilir."

Ramses'in, Dünya'nın yanından geçmesinden iki ay önce, Şubat 2029'da Apophis'le buluşabilmesi için Nisan 2028'de fırlatılması gerekiyor.

ESA'ya Uzay Güvenliği Program Kurulu tarafından hazırlık çalışmalarına başlama izni verildi ve göreve başlayıp başlamama konusunda nihai karar Kasım 2025'te verilecek.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Gezegen Savunma Ofisi Başkanı Richard Moissl, bu tür görevlerin "insanlığın tehlikeli bir asteroide verdiği yanıtın temel taşı" olduğunu söyledi.

Bilim insanları asteroitin bileşimini, kütlesini, yoğunluğunu ve iç yapısını inceleyecek ve Apophis'in geçişi sırasında nasıl değiştiğine bakacak.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), "Bunların hepsi, tehlikeli bir asteroitin Dünya ile çarpışma rotasından nasıl çıkarılacağının en iyi şekilde değerlendirilmesi için çok önemli özellikler" dedi.