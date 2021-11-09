Dünyaya damgasını vurmuştu! Diriliş Ertuğrul ile ilgili flaş gelişme

Dubai'de gerçekleşen ödül törenine, farklı ülkelerden 150'nin üzerinde sanatçı ve oyuncu katıldı.

"Diriliş Ertuğrul" dizisinde "Abdurrahman" karakterini oynayan Celal Al ve Osman Bey'in küçüklüğünü oynayan Emre Üçtepe, Global Influence (Küresel Etki) ödülüne layık görüldü.

Ödüle ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan oyuncu Celal Al, Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan halklarının yüzlerce yıllık geçmişe dayanan kardeşlik hukuku olduğuna dikkati çekerek, "Pakistanlı kardeşlerimizden ödül almak benim için büyük bir şeref ve büyük bir nimettir." dedi.

Al, uluslararası bir ödüle layık görüldüğü için çok mutlu olduğunu ifade ederek, ödül almalarına vesile olanlara teşekkür etti.

Türk dizilerinin birçok ülke gibi Pakistan'da da sevilerek izlendiğine işaret eden Celal Al, sözlerini şöyle sürdürdü,

"Pakistan ve Türkiye gitgide iki dost ve kardeş ülke durumuna yeniden kavuşuyor. Bu noktada dizilerin en büyük etkisi budur. Bizleri de oynamış olduğumuz Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş: Osman dizilerindeki karakterimizden ötürü bu iltifata mazhar gördüler. Çekilen bütün dizi, film ve belgesellerin uluslararası izleyici bulması insana daha da çok şevk veriyor. Göğsünüzde Türk bayrağını taşıyan milli sporcu gibi hissediyorsunuz. Ülkemizi temsil ettiğimiz için özel hayatımıza ve mesleki ahlakımıza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz oyuncular gönüllü kültür elçiliği yapıyoruz."

Pakistanlı hayranlarına da mesaj veren Celal Al, "Pakistanlı kardeşlerimiz bu dostluğu kardeş ülkenize gelerek daha da yüceltin. Lütfen İstanbul'a, Bursa'ya, Ankara'ya, Artvin'e, Rize'ye gelin ve Türk kardeşlerinizle kucaklaşın. Pakistan'daki tüm dostlara selam ediyorum." diye konuştu.