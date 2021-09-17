  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ülkede insani kriz derinleşiyor! Acil koduyla çağrı yaptılar

KKTC'den Rum tarafına tepki

Trump'tan röportajı kestiren sözler: ABD hiç olmadığı kadar...

Orhan Kemal Cengiz'in yazısı! İtiraf mı, yoksa bir FETÖ'cünün 'nerede kaldık' riyakarlığı mı?

Elektrikli cihazlar bizi 7/24 gözetliyor! Takipten kaçmak için bunları yapın

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın verdiği görüntü rahatsız mı etti? Rusya'dan dikkat çeken açıklama!

2 milyarlık İETT ihalesinden sonra bir skandal daha! Kardeşini de uzman olarak işe yerleştirmiş

Tunç Soyer'in rezilliği adım attırdı! Çıplak semazen hokkabazlığına son

Terör ülkesi İsrail rejimi Filistinlilerin iş makinelerini gaspetti

'Aşı olmayanlar giremeyecek' kararına Rusya'dan sert tepki! "Herhangi bir dayatmaya yetkiniz yok"
Dünya Dünyaya bu manşetle duyurdular! "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim"
Dünya

Dünyaya bu manşetle duyurdular! "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim"

Türk İHA ve SİHA'ları başta olmak üzere savunma sanayinin gözdeleri günaşırı yabancı basında haber olmaya devam ediyor. İngiliz savunma sitesi Jane's, Türkiye'nin 2024 için hedeflediği 100 milyar liralık savunma bütçesiyle dünyada ön plana çıktığını yazdı. Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından The Armenian Weekly ise "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" manşetini attı

Yeniakit Publisher
2021-09-17 09:34:00 - 2021-09-17 09:44:51
Dünyaya bu manşetle duyurdular! "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim"

Küresel savunma yayın organı Jane's, Türkiye'nin 2024 için hedeflediği 100 milyar liralık savunma bütçesiyle dünyada ön plana çıktığını yazarken Ermenistan medyası ise 'Türk ordusunda devrim' başlığını kullandı.

Türkiye'nin her yıl daha da büyüyen savunma bütçesi bir yandan küresel savunma medyasının dikkatini çekerken diğer yandan komşu ülkelerde ses getirmeye devam ediyor. Dünyanın en saygın küresel savunma yayın organı sayılan İngiltere kökenli Jane's, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan 2022-2024 Bütçe Hazırlama Rehberi'ndeki savunma bütçe öngörülerini sayfasına taşıyarak Türkiye'nin bu anlamda nasıl büyüdüğünü rakamlarıyla ortaya koydu.

Yazıda Resmi Gazete'de yayınlanan rakamlara yer verilerek Milli Savunma Bakanlığı için ayrılan bütçenin önümüzdeki yıl 80.439 milyar liraya (9.69 milyar dolar) yükseltilmesinin planlandığına vurgu yapıldı. Haberde ayrıca "Savunma fonlamasının 2023'te nominal olarak %14,39 artarak 92.018 milyar TL'ye, 2024'te de %10,12'lik bir artışla 101.333 milyar TL'ye yükselmesi öneriliyor" denildi.

Ermeniler etkilendi

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından The Armenian Weekly'de yayınlanan "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" başlıklı yazıda ise Türkiye'nin 2019 yılında dünyanın en büyük 12. Silah ihracatçısı haline geldiği ve ilerleyen yıllarda ilk 10'a gireceğinin altı çizildi. Yazıda "Türkiye yalnızca askeri savaş araçlarını ihraç etmekle kalmıyor, müttefiklerini de eğiterek politik etkisini artırıyor. Türk savunma şirketlerinin hedefi 2023 yılında ülkenin savunma endüstrisini bütünüyle dışa bağımlılıktan kurtarmak" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Maraşlı

Zilletciler bakın yabancılar ne diyor onlar bile görmüşler sizler ise içeride yatan chpkklilar,fetoculari salivermekle ve tekrar Müslüman milletimizin başına musallat etmekle uğraşıyorsunuz olmadı kâinat kardinalinide getirin okyonus ötesinden bir bilen olarak ...siz böyle degildiniz kaset varmı kaset. .
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay