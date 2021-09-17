Dünyaya bu manşetle duyurdular! "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim"

Küresel savunma yayın organı Jane's, Türkiye'nin 2024 için hedeflediği 100 milyar liralık savunma bütçesiyle dünyada ön plana çıktığını yazarken Ermenistan medyası ise 'Türk ordusunda devrim' başlığını kullandı.

Türkiye'nin her yıl daha da büyüyen savunma bütçesi bir yandan küresel savunma medyasının dikkatini çekerken diğer yandan komşu ülkelerde ses getirmeye devam ediyor. Dünyanın en saygın küresel savunma yayın organı sayılan İngiltere kökenli Jane's, Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayınlanan 2022-2024 Bütçe Hazırlama Rehberi'ndeki savunma bütçe öngörülerini sayfasına taşıyarak Türkiye'nin bu anlamda nasıl büyüdüğünü rakamlarıyla ortaya koydu.

Yazıda Resmi Gazete'de yayınlanan rakamlara yer verilerek Milli Savunma Bakanlığı için ayrılan bütçenin önümüzdeki yıl 80.439 milyar liraya (9.69 milyar dolar) yükseltilmesinin planlandığına vurgu yapıldı. Haberde ayrıca "Savunma fonlamasının 2023'te nominal olarak %14,39 artarak 92.018 milyar TL'ye, 2024'te de %10,12'lik bir artışla 101.333 milyar TL'ye yükselmesi öneriliyor" denildi.

Ermeniler etkilendi

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ermeni diasporasının en büyük yayın organlarından The Armenian Weekly'de yayınlanan "Erdoğan yönetiminde Türk ordusunda devrim" başlıklı yazıda ise Türkiye'nin 2019 yılında dünyanın en büyük 12. Silah ihracatçısı haline geldiği ve ilerleyen yıllarda ilk 10'a gireceğinin altı çizildi. Yazıda "Türkiye yalnızca askeri savaş araçlarını ihraç etmekle kalmıyor, müttefiklerini de eğiterek politik etkisini artırıyor. Türk savunma şirketlerinin hedefi 2023 yılında ülkenin savunma endüstrisini bütünüyle dışa bağımlılıktan kurtarmak" denildi.