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Dünya

Dünyaya böyle ilan ettiler: İsrail ile savaş halindeyiz

Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hatti, işgalci devlet İsrail ile savaş halinde olduklarını açıkladı.

2020-04-21 18:43:00 -
Dünyaya böyle ilan ettiler: İsrail ile savaş halindeyiz

Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hatti, Siyonist rejimin Lübnan’ın sahasını ihlal etmeye devam ettiğine işaretle, bu rejim ile savaş halinde olduklarını kaydetti.

El Alem televizyon kanalında yer alan habere göre, Lübnan Dışişleri Bakanı bugün Suudi İndependet Arapça gazetesine yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin Hizbullah üyesini taşıyan araca saldırısını da kınadı.

Lübnan Dışişleri Bakanı, Lübnan için önem arz eden konunun dost ülkelerle en iyi ve güçlü ilişkilere sahip olmak olduğunu kaydetti.

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Yorumlar

maho

Lüblan diye bir ülke kaldımıki kiminle savaşacaklar hepsi israilin
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abdrhman

bm ne iş yapıyor. kına torbasını bulamadımı nerede kınalamamış ısraeli
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