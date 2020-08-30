Dünyaya böyle duyurdu: Türkiye gücüyle İsrail'i korkutmaya başladı

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör devleti İsrail'in sınırlarını genişletme politikası izlediğini ve bu amaçla Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün'ün bir kısmını işgal ettiğini belirten Meşal, "1973 Arap-İsrail Savaşı, İsrail ordusunun Mısır tarafından yenilmesi, Filistin devriminin başlaması ve Arap dünyasının uyanışından sonra İsrail stratejisini değiştirdi ve müzakereye yöneldi. 1978 Camp David Sözleşmesi ile Mısır'ı etkisiz hale getirmeyi başardı. Bunun sonrasında da Arap dünyasını kontrol altına alabilmek için normalleşme fikri ortaya atıldı." ifadelerini kullandı.

Meşal, İsrail ile ilişkileri normalleştirme çalışmalarının Tel Aviv yönetimi dışında kimseye fayda sağlamadığını dile getirdi.

Güçlerini ve nüfuzlarını büyük ölçüde kaybeden Arap ülkelerinin aksine İslam dünyasındaki bazı ülkelerin bugün küresel değişimler üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Meşal, "Türkiye'nin, sunduğu siyasi İslam modeliyle, demokrasi, ticaret ve sanayideki gücüyle İsrail'i korkutmaya başladığını" ifade etti.