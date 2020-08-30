  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Dünyaya böyle duyurdu: Türkiye gücüyle İsrail'i korkutmaya başladı
Aktüel

Dünyaya böyle duyurdu: Türkiye gücüyle İsrail'i korkutmaya başladı

Terör devleti İsrail ile ilişkileri normalleştirme fikrinin Arap dünyasını kontrol altına almak amacıyla ortaya atıldığını belirten Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Türkiye'nin, sunduğu siyasi İslam modeliyle, demokrasi, ticaret ve sanayideki gücüyle İsrail'i korkutmaya başladığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:10:00 -
Dünyaya böyle duyurdu: Türkiye gücüyle İsrail'i korkutmaya başladı

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terör devleti İsrail'in sınırlarını genişletme politikası izlediğini ve bu amaçla Mısır, Suriye, Lübnan ve Ürdün'ün bir kısmını işgal ettiğini belirten Meşal, "1973 Arap-İsrail Savaşı, İsrail ordusunun Mısır tarafından yenilmesi, Filistin devriminin başlaması ve Arap dünyasının uyanışından sonra İsrail stratejisini değiştirdi ve müzakereye yöneldi. 1978 Camp David Sözleşmesi ile Mısır'ı etkisiz hale getirmeyi başardı. Bunun sonrasında da Arap dünyasını kontrol altına alabilmek için normalleşme fikri ortaya atıldı." ifadelerini kullandı.

Meşal, İsrail ile ilişkileri normalleştirme çalışmalarının Tel Aviv yönetimi dışında kimseye fayda sağlamadığını dile getirdi.

Güçlerini ve nüfuzlarını büyük ölçüde kaybeden Arap ülkelerinin aksine İslam dünyasındaki bazı ülkelerin bugün küresel değişimler üzerinde etkili olduğunu vurgulayan Meşal, "Türkiye'nin, sunduğu siyasi İslam modeliyle, demokrasi, ticaret ve sanayideki gücüyle İsrail'i korkutmaya başladığını" ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefete Abdullah Gül şoku
Gündem

Muhalefete Abdullah Gül şoku

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olarak düşündüğü Abdullah Gül, muhalefetin tabanına yapılan ankette ..
Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti
Korona Virüs

Türk bilim adamı koronavirüse ömür biçti

Ölümcül koronavirüse ilişkin açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Fatih Şahiner, salgınının 2 sene daha devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Şa..
Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı
Gündem

Sosyal medyada tepki çekti! Gökhan Özoğuz, Nihat Hatipoğlu'na hırladı

CHP'ye yaranmak sağa sola hırlayan Gökhan Özoğuz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ardından ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu hedef aldı...
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı