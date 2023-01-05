‘Dünyaya ayar veren biz varız’ Başkan Erdoğan'a sürpriz hediye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anadolu Yayıncılar Derneği” tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "7. Anadolu Medya Ödülleri" Töreni'ne katıldı. Yoğun katılımın olduğu ödül töreninde Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan “Vakit Erdoğan vakti” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saat hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Sinan Kardeşimin bu hediyesinin içinde dünyaya ayar veren biz varız" ifadelerini kullandı.
Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Medya Ödül törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri ve çok sayıda yerel medya temsilcisi katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleriyle gerçekleştirilen törende Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan "Sayın Cumhurbaşkanım, bu saatin içinde dünya haritası var bunun anlamı 'Vakit, Erdoğan vakti, dünya lideri Erdoğan' anlamını taşıyor." ifadelerini kullandı.
Erdoğan da "Sinan Kardeşimin bu hassasiyetininin içinde, bu hediyesinin içinde 'Erdoğan vakti' ifadesi var, 'dünya' var, bir de tabii şu anda dünyaya ayar veren biz varız." karşılığını verdi.