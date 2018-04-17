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''Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatlayana 50 bin TL ödül!''

Her geçen gün yükselen Dünya düz mü, yuvarlak mı ? tartışması Türkiye'de de etkisini göstermiş durumda. Dünyanın düz olduğunu iddia eden ve bu doğrultuda bir dernek kuran Doğukan Özkan, dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlayana 50 tl para ödülü vereceğini açıkladı.

17 Nisan 2018 Salı 12:00
''Dünya'nın yuvarlak olduğunu ispatlayana 50 bin TL ödül!''

Geçtiğimiz Şubat ayında Adana'da kurulan Düz Dünya Derneği kurucu başkanı Doğukan Özkan, “Daha önce 10 bin lira para ödülü vereceğimi söylemiştim şimdi de bu ödülü 5 katına çıkartıyorum. Bana Dünya’nın döndüğünü ve küre olduğunu kanıtlayabilene 50 bin lira vereceğim. Parayla gösteriş yapmayı sevmiyorum ama bunu göstermek zorundayım.” diye konuştu.

"HEPSİ BİR GÖRSEL EFEKTTEN İBARET"

Dünya’nın geoit, elips veya basık olmadığını savunan Özkan, “Gerçek diye gösterdikleri fotoğraflar ve videolar hepsi bilgisayar ürünü. Hepsi bir görsel efektten ibaret. Teknoloji o kadar ileri seviyedeki Mars’a bile gidiyoruz, araç gönderiyoruz, aya gittik, uzayda diğer galaksilerin görüntülerini çekebiliyoruz ama gel gelelim ki Dünya’nın gerçek bir resmi yok.

"DÜNYA'NIN NEDEN GERÇEK BİR GÖRÜNTÜSÜ YOK?"

Uluslararası Uzay İstasyonu (İSS) bu kadar yükselebiliyor, Dünya’nın bir parçasını görüyorsa, eğer bu kadar yükselebiliyorsa daha yükseğe çıksın ve oradan görüntülesin. Tüm Dünya’nın gerçekten dönüp dönmediğini ve gerçek görüntüsünü bir şekilde gösterebilir. Mars’a gidiyoruz, Uzay'ı geziyoruz, Ay'a çıkabiliyorsak, böyle bir teknolojimiz varsa Dünya’nın gerçek bir görüntüsü neden yok?” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 12:00
  1. Adana
  2. dünya
  3. düz dünya derneği
  4. adana

YORUM YAZ

  • kayserilikayserili5 sa önce
    uzaydan cekilmis binlerce resim yuvarlak oldugunu gosteriyor, bu aptal herif kipat acip resimlere bile bakmamis! ver lan 50bini, o kadar resim isbat degilse ne isbat olabilir? cahiliye devrine geri gidiyor bazilari.
  • AbdullahAbdullah5 sa önce
    Acaba hangi partiye oy veriyor?
  • AAAA6 sa önce
    HİLAL AY NASIL OLUYOR DİYE DÜŞÜN BARİ MAKET FALAN YAPARAKTAN.
  • HakanHakan6 sa önce
    Dünya düzdür diyen bir şahsın bahiste verecek 50.000 TL sinin olması da eğitimin gereksizliğini, bilginin kifayetsizliğini ve beynin sanıldığı kadar önemli bir organ olmadığını gösterir.
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