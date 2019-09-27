Dünyanın yeni yıldızı Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 74. Genel Kurulu’nda önemli mesajlar verdiği tarihi konuşmaya kardeş Azerbaycan’dan da tam destek geldi. Akit’e değerlendirmede bulunan Azerbaycan’ın önde gelen siyaset bilimcilerinden Ceyhun Ahmedli, tarihi konuşmayla ilgili şunları ifade etti:

Dünyadaki mazlumların sesi oldu

“Erdoğan’ın konuşması iki husus açısından dikkatimi çekti. Birincisi, Türkiye Cumhurbaşkanı her zaman olduğu üzere yine de İslam dünyasının lideri olduğunu ortaya koymuş oldu. Filistin sorununun gözükmeyen taraflarını teker teker açığa kavuşturdu, dünyaya bir daha anlatmış oldu, bu işgal olgusuyla ilgili susan dünya kamuoyunun harekete geçmesini istedi, aynı zamanda Güney Kafkasya’da diğer Müslüman devleti olan Azerbaycan’ın da topraklarının da Ermenilerce işgali olgusunu da dile getirdi. Ermenistan’ın uluslararası kamuoyunda işgalci bir devlet olarak tanınması hanemize yazılmış bir artıdır ki, bu da Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin bir kanıtıdır. İkinci bir husus; Türkiye’nin çıkarları uğruna ölümüne bir komutan edasıyla savaşmasıdır. Dünyada bulunan savaşlar, terör, açlık, sefalet ve diğer üzücü konulara değinerek BM’nin 5 asil üyesini faaliyetsizlikte suçladı. Bununla o meşhur ‘dünya 5’ten büyüktür’ tezinin altını iyice doldurdu. Bu da çok gurur verici bir durum”

Keşke diğer liderler örnek alsa

Merkezi Bakü’de bulunan Azerbaycan AK Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı, siyaset bilimci Ehad Memmedli de şunları söyledi: “Azerbaycan’ın Karabağ sorununu dünya kamuoyuna ulaştırması tekrar kanıtlamış oldu ki, dünyada Azerbaycan yalnız başına değil, yanında kardeş Türkiye var. Tabii ki, bu kardeşlik bazı güçlerce istenmiyor. Ama tüm bunlara rağmen, Türkiye ve Azerbaycan dostluğu inşallah sonsuza dek sürüp gidecektir. Aynı zamanda Sayın Erdoğan o kürsüden sadece Azerbaycan’ın haklarını savunmadı, kanıtladı ki, nerde bir hakkı ihlal edilmiş olan Müslüman varsa, Erdoğan onun da yanındadır, onun da lideridir. Diğer İslam devletlerinin başında bulunan kişiler de keşke Erdoğan’ı örnek alsalardı...”

Müslümanın yüreğine su serpti

“World Panoram” Düşünce Kuruluşunun Eş Başkanı, Azerbaycanlı siyaset bilimci Ramiya Mammadova da şu değerlendirmede bulundu: “Erdoğan’ın yaptığı konuşma tüm Müslümanların kardeşliğini simgelemektedir. Bugün İslam dünyasında yaşanan savaşlar, soykırımlar, katliamlar, acılar Batı’da boy gösteren İslam karşıtı eylemler sırf bu insanların dinleriyle alakalı bir durum. Batı devletlerinin Müslümanlara karşı yapılmış olan bu haksızlıklara susmaları konusunun Erdoğan tarafından dile getirilmesi dünyada yaşayan Müslümanların yüreğine su serpmiş oldu. Sayın Erdoğan, bugün İslam kardeşliğine ve aynı zamanda Türk kardeşliğine nasıl büyük bir önem verdiğini bir daha kanıtlamış oldu. Türkiye, dünyada hakları ihlal edilmiş olan, fakat bunu bir türlü dile getiremeyen devletlerin sesini duyuran, adeta haykıran bir ülke. Erdoğan’ın Dağlık Karabağ sorununu da dile getirmesi, topraklarımızın işgali, insanlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin ihlali konusundan bahsetmesi çok büyük bir coşkuyla karşılandı. Tüm dünyadaki Müslüman devletlerinin dayanışma içinde olmaları yönünde sayın Erdoğan’ın gösterdiği çabaları hiç kimse inkar edemez.”

Yeni bir yıldız doğdu

TUASAM Medya Araştırmaları Merkezi Başkanı, Gazeteci Yazar Oktay Hacimusalı ise şunları kaydetti: “Sayın Erdoğan’ın konuşması gerçekten de dosta sevinç, düşmana gözdağıydı. Yıllardır yanlış politikalar yüzünden tepetaklak olmuş dünyanın dengesi sanki bu konuşmadan sonra yerini az da olsa bulmuş oldu. Dünyanın süper güçleri artık yeni bir yıldızın doğduğunu ve bu yıldızın tüm dünya Müslümanları için bir umut ışığı olduğunu gördüler. Suriye’den Mısır’a, Bosna’dan Azerbaycan’a kadar nerede bir Müslüman varsa, bir inanan varsa Erdoğan bu konuşmasıyla onları sardı, sarmaladı. Dertlerine az da olsa derman olmuş oldu. Erdoğan Dağlık Karabağ sorununu bu zirvede ele alması da aslında yıllardır bu konuyu görmezden gelen dünyaya bir daha bu konunun önemini anlatmayı amaçlıyordu. Erdoğan farkındalık bir yapmayı göze aldı ve bunu başardı da. Ve ezilenlerin hakkını savunacak ilahi adaletin hala miras olarak kendisinde bulunduğunu da dünya kamuoyuna anlattı böylece.”

Dünyanın umudu Kapadokya semalarında

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Şubesince, Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya’da, bir sıcak hava balonunun sepetine İngilizce pankart asılarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verildi. Balonun sepetine, İngilizce “İslam dünyasının umudu Türkiye’dir.

Dünya beşten büyüktür” yazısı ile Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu 3 metrelik pankart asıldı. TÜGVA Nevşehir İl Başkanı Oğuzhan Alkan, Hazırladığımız İngilizce pankartı Kapadokya’da bütün yabancı turistlerin görmesini sağlayacağız. Cumhurbaşkanımızın bir dünya lideri olduğunu BM Genel Kurulu’nda bir kez daha görmüş olduk.