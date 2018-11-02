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Dünyanın tüm kötülerinin hedefinde gazeteciler var! 11 yılda binden fazla gazeteci öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) raporuna göre, 2006-2017 yılları arasında dünya genelinde gazetecilik mesleğini icra eden bin 9 kişi öldürüldü.

02 Kasım 2018 Cuma 19:33
Dünyanın tüm kötülerinin hedefinde gazeteciler var! 11 yılda binden fazla gazeteci öldürüldü

UNESCO ile Lübnan Enformasyon Bakanlığı, 2 Kasım Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü münasebetiyle başkent Beyrut'ta "Arap Dünyasında Gazetecilere Yönelik Suçların Cezasız Kalmaması İçin Bölgesel İşbirliğini Artırma Konferansı" düzenledi.

UNESCO tarafından hazırlanan ve konferansta paylaşılan raporda, son 11 yılda dünya genelinde basında çalışan binden fazla kişinin öldürüldüğü belirtildi. Dünyada her 4 günde bir gazetecinin canından olduğu ve bu vakaların yüzde 90'ında suçluların cezasız kaldığına dikkat çekilen raporda, suçluların cezasız kalması dolayısıyla cinayetlerin arttığı ifade edildi. 

Raporda, suçluların cezasız kalması ve insan haklarına yönelik ihlallerin artmasının, toplumları derinden sarstığı vurgulanarak, bu nedenle hükümetlerin yanı sıra STK'lar, basın organları ve ilgili kurumların tümünün suçluların cezalandırılması için mücadele etmesi gerektiği kaydedildi.

'Gazetecilerin çalışmaları yalnızca görev değil'

UNESCO Uluslararası Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Muiz Şakşuk, konferansta yaptığı konuşmada, UNESCO’nun 2006-2017 yılları arasında öldürülen bini aşkın gazeteci için kınama yayımladığını, bu gazetecilerin büyük çoğunluğunu ise yerel basın kuruluşlarında çalışan ve yerel siyasi olaylar, düşünce özgürlüğü ile mali konular hakkında haber yapan gazetecilerin oluşturduğunu ifade etti.

Şakşuk, günümüz dünyasında gazetecilerin işlerini güven içinde yapmaları gerekirken maalesef görevlerini korku, tehlike ve tehdit altında devam ettirdiklerine dikkati çekti.

Konferansta konuşan UNESCO Uluslararası İletişim Kalkınma Programı sorumlusu Bana Şala da halkı bilgilendirmek için hayatlarını tehlikeye atan gazetecilerin yaptığı çalışmaları sadece görev olarak görmemek gerektiğini söyledi.

Kaşıkçı cinayetine kınama

Tunus'ta faaliyet gösteren Sivil Devletçilik ve Demokrasi İçin Yakaza Derneği kurucu üyesi Kemal el-Abidi ise burada yaptığı açıklamada, geçen ay Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğu'na girdikten sonra boğularak öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini kınadı.

Söz konusu cinayetin tüm detaylarıyla aydınlatılması gerektiğini dile getiren Abidi, bu suçu işleyenlerin makamı ne olursa olsun adil yargılanması gerektiğini vurguladı.

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 19:33
  1. İstanbul
  2. gazetecilik
  3. UNESCO

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