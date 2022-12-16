Dünyanın terk edilmiş en gizemli yerleri! Terk edilmiş, sır gibi saklanan, güzel, gizemli yeraltı zenginlikleri

Dünyanın en tuhaf ve ilginç yerleri insanların ilgisini çekmeye devam ediyor. Birbirinden farklı gizemler barındıran bu yerlerin sırları çözülemiyor. Bazıları açıklanamaz olaylarken, bazıları sadece birer mekan. İşte dünyanın dört bir yanında bulunan birbirinden tuhaf yerler...

Dünyanın en gizemli yerlerinden biri olan piramitlerin bulunduğu Kahire, her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Dünyanın en gizemli yeri: Kahire

Kahire’nin geçmişi, bugünkü şehrin güneyinde kurulmuş olan Antik Mısır Uygarlığı’na dayanmakta. Geçmişte bölgede Memfis ve Babil gibi antik yerleşim yerleri kuruldu. Müslümanların 7.yy’da şehri ele geçirmesiyle bugünkü Kahire’nin oluşumu başladı. Şehir yaklaşık 1300 yılı aşkın süredir aynı yerde aynı adla yer bulunmakta.

Eski Kahire Bölgesi’nde yer alan Ben Ezra Sinagogu, Hanging Kilisesi gibi Hristiyan Mısır Dönemi eserlerini, Sultan Hassan Cami, Ibn Tulun Cami, Al-Hâkim Cami, Khan El-Khalili Çarşısı gibi İslam eserleri de yer almakta. Tahrir Meydanı, Mısır Müzesi, Antik Mısır Dönemi’nden kalma piramitler, görülmesi gereken yerlerden.

Giza Piramitleri

Keops Piramidi, dünyanın en meşhur yapılarından. Keops tarafından yaptırılmıştır. Piramidin genişliği, 227 metre ve yüksekliği ise 137 metre. İçerisine girilebilmekte. Kefren Piramidi ise Keops’un oğlu Kefren tarafından yaptırılmıştır. Menkaure Piramidi, Giza Piramitleri arasında en küçük olanı. Yapının yüksekliği 62 metre. Sfenks ise en ilgi çekici devasa yapılardan bir tanesi. Granitten yapılmış bir aslan heykeli olan sfenks sanki Keops Piramidi önünde bekleyen bir bekçi gibi. Uzunluğu 73 metre.

Doğu Mezarlığı: Kraliçeler için yaptırılmıştır. Ancak tamamlanmamış bir yapı.

Batı Mezarlığı: Keops Piramidi civarında piramidin batısında kraliyet ailesi ve üst düzey devlet hizmetinde çalışanların mezarları bulunmakta.

Ayrıca, Keops Piramidi etrafında yapılan arkeolojik çalışmalarda tekne parçaları bulundu. Parçalar bir araya getirildiğinde 4.500 yaşında sedir ağacından yapılma bir tekne ortaya çıkmıştır. Tekne bölgede bulunan müzede sergilenmekte.

ABD'nin Chesapeake Körfezi'nde bulunan Holland Adası…

Günün her saati kuş ve dalga seslerinin eksik olmadığı, dört bir tarafı okyanus sularıyla çevrili bir ev burası...

1600’lü yıllarda kıtalararası seyahat yapıp, kendine uygun bulduğu yeri işgal ederek oralara yerleşenleri bir kez de olsa mutlaka duymuşsunuzdur. Bu ilginç yapıya ev sahipliği yapan Holland Adası’nın hikâyesi de böyle başlıyor.

O yıllarda adaya gelip yerleşen Daniel Holland’ın soyadını alan ada, aradan geçen yaklaşık iki yüzyıl boyunca kolonistler tarafından kullanılmış. 1850’lerden itibaren Chesapeake Körfezi’ndeki adaları satın almaya başlayan ve genellikle balıkçılıkla uğraşan insanlar, 1890’da geniş kitlelere dönüştüler. 1910 yılına gelindiğindeyse, neredeyse 360 sakinin ikamet ettiği Holland Adası giderek popülerleşti. Böylece adada; ev, dükkân, postane, kilise ve okul gibi birçok yapı oluşturuldu. Bu evde 1888 yılında inşa edilerek konuklarını ağırlamaya başladı.

O yıllarda Chesapeake Körfezi, inşaat anlamında sağlamlık teşkil eden bir alan olmaktan çok uzaktı. Bu durum, Holland Adası’nı kıyı erozyonuna ve şiddetli dalgalara açık hale getiriyordu. Korkulan oldu, 1914 yılında adanın ciddi bir bölümü erozyonlar nedeniyle kaybedilmeye başlandı.

Kendi haline terk edilmiş ve bakımsız bırakılmış Holland Adası, onlarca yıllık yalnızlığının ardından, yine bir adada büyümüş olan Stephen White tarafından, 1995 yılında 70 bin dolara satın alındı.

Zamanla doğal afetler sonucu adada yaşanmaz hale gelindi. White ailesi de adayı Concorde Vakfı’na sattı. Vakfın görevlendirdiği fotoğrafçı tarafından özenle çekilen kareler ise görenleri şaşkına çeviriyor.

Japonya'nın Kawaguchi şehrindeki hayalet park

Japonya'nın Fuji Dağı yakınlarındaki bu tema park, diğer parklardan oldukça farklı... 'Gulliver'in Gezileri' adlı romandan ilham alınarak 1997 yılında inşa edilen park, Japon hükümeti tarafından 2007'de terk edilmiş.

Japonya’da Fuji Dağı’nın eteklerinde inşa edilmiş cüretkâr bir tema parkı; Gulliver’in Krallığı... Devletin ve bankaların teşvikleriyle hayata geçirilen girişim on yıl boyunca ilgi odağı olduktan sonra terkedilmeye bırakılmış.

Tema parkından geriye kalanlarsa, Japonca’da ‘haiyko’ denen ‘harabe’ kâşiflerinin kameralarına yansıyan ıssız ve irite edici manzaralar. ‘Gulliver’in Krallığı’, kriz sonrası Japonya’da hayata geçirilen, kısa vadede getiri sağlaması beklenen büyük projelerden biriydi.

90’larda beklenen getiriyi sağlayan park, projeyi finanse eden Niigata Chuo Bank’ın iflas etmesi sonucu 2001 yılında apar topar kapatıldı. Ancak bu parkın geleceği banka iflas etmeden çok önce ‘lanetliydi’.

Güzelliğe sahip Fuji Dağı manzarası yanı sıra parkın bir diğer komşusu ‘Aokigahara Ormanı’, daha yaygın adıyla ‘İntihar Ormanı’.

San Francisco’daki Golden Gate köprüsünden sonra dünya üzerinde en çok intihar edilen ikinci yer olan bu orman parkın imajını oldukça zedeliyordu. Kötü komşu sorunları burada bitmeyen parkın bir diğer çok yakın komşusu da Kamikuishiki köyü. Burası Japonya’da korkunç bir üne sahip.

Hürriyet'te yer alan habere göre: 1995’te Tokyo metrosundan sarin gazı kullanarak 19 kişiyi öldüren kıyamet günü tarikatı ‘Aum Shinrikyo’nun merkezi. Ekonomik kalkınma hedefleriyle, çocukların eğlenmesi için yapılan bir eğlence parkı bunca karanlık unsur arasında tüm başarı şansını yitirmiş.

2010’da gerçekleştirilen kapsamlı bir yıkım ve temizleme operasyonundan sonra parktan geriye birkaç duvar yıkıntısından ve ‘harabe kâşifleri’nin fotoğraflarından başka hiçbir şey kalmamış.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Villa Epecuen bir zamanlar bir turistik merkezdi…

Buenos Aires’e yakın bir yerde yer alan ünlü sağlık ve dinlence merkezi Villa Epecuen doğanın hışmına uğrayan mekânlar arasında yer alıyor.

İklim değişiklikleri bu bölgeyi sürekli yağan yağmurların merkezi haline getirdi. On yılda yıllık yağış oranlarında birkaç kez artış görüldü. Yağışlar gölün tamamen dolmasına ve taşan suların şehri basmasına yol açtı. Suların taşması sonucu Villa-Epucuen’in büyük bir bölümü birkaç saat içinde sular altında kaldı.

Tayvan'ın Wanli Tatil Kasabası'nda bulunan bu çürüyen kabinler eskiden otel olarak kullanılıyordu…

Nükleer seyahat bölgesi Pripyat

1986 yılında yaşanan Çernobil faciasının ardından Ukrayna'nın Kiev'e bağlı Pripyat bölgesi tamamen terk edilmiş durumda. Issız bölge artık turistlerin ilgi odağı. İnsanı tedirgin eden manzaralar eşliğinde fotoğraf makinelerine poz veriyorlar.

Hayalet şehir: Hashima Adası

Japonya'nın güneyinde, Kyushu adasının güneybatısında yer alıyor. James Bond filminin bir bölümünün de çekildiği adanın hikayesi dünya endüstri tarihinin kısa özeti gibi. Japonya'ya ait olan ada dev bir savaş gemisine benzemesinden ötürü 'Battleship Island' olarak da anılıyor. Dünyada girilmesi yasak olan adalardan.

Adayı ilginç kılan ise tam 43 yıldır hayalet şehir olarak bilinmesi… Ada aslında 480x160 metre büyüklüğü ile minik bir şehir kadar bile değil. Ancak 1887 yılında adada kömür madeninin bulunması ile göç almaya başlıyor.

Hızla çoğalan nüfusu ile dünyanın en kalabalık şehri unvanını kazanıyor. 1800'lerin sonu Japonya'nın endüstrileşmenin en yoğunluklu yaşandığı dönemler. Hashima'dan çıkan kaliteli kömür, adanın kısa sürede Mitsubishi tarafından satın alınmasını sağlıyor.

1890'dan itibaren tamamen Mitsubishi tarafından işletilen maden ocakları deniz altında 1100 metreye kadar iniyor. Bu verimli kömür madeninde çalışan işçiler, aileleri, pazar yeri, hastane, oyun parkları, sinema derken adanın nüfusu 5 bin 300'e dayanıyor.

Bu da adaya dünya üzerinde en yüksek yoğunluklu insan nüfusu rekorunu kazandırıyor. Ada tayfunlardan ve tsunamilerden etkilenmesin diye etrafı yüksek beton duvarlarla çevriliyor. Hatta dünyanın ilk betonarme binası bu adada yapılıyor ve tam dokuz katlı... Zamanla dünyada kömür enerjisi yerini petrole bırakıyor ve 1960'larda Japonya sanayinde kullanılan enerji tamamen petrol merkezli hale dönüşüyor. Petrolün enerji pazarına hakimiyeti adanın sonunu hazırlıyor. Mitsubishi 1974'de madeni kapatıyor.

Adada yapacak iş bulamayan sakinler çamaşır makinelerini, koltuklarını, oyuncaklarını ve daha aklınıza ne gelirse geride bırakıp adayı terk ediyor. 1974'de nüfusu sıfıra inen Hashima adası o zamandan beri hayalet şehir olarak anılıyor.

38 yıl boyunca Mitsubishi mülkiyeti olmaya devam eden ada 2009'da Nagazaki şehri yönetimine bedelsiz olarak verildi. Adanın sanayi devriminin önemli bir göstergesi olması sebebiyle Temmuz 2015 tarihinde UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.

Dünyanın en tuhaf ve en gizemli yerleri! Sırları bir türlü çözülemiyor...

İntihar ormanı, Japonya.

Burano, İtalya.

Natron Gölü, Tanzanya.

Christiania, Danimarka.

Şeytanın Su Isıtıcısı, Minnesota.

Sveti Stefan, Budva, Karadağ.

Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu.

Hobbit Köyü, Yeni Zelanda.

Dünyada Girilmesi Yasak Olan Yerler

Queimada Grande Adası (Yılan Adası),Brezilya.

Lascaux Mağarası, Fransa.

Pravcicka Brana, Çekya.

Kuzey Sentinel Adası, Hindistan.

Surtsey Adası, İzlanda.

Ise Tapınağı, Japonya.

Bölge, Amerika Birleşik Devletleri.

Qin Shi Huang Mezarı, Çin.

Türkiye'de girilmesi yasak olan yerler

Sağır Oda.

Kozmik Oda.

İncirlik Hava Üssü

Kisecik Üssü

Pluto'nun Kapısı

Kürecik Kalkanı

Başkomutanlık Sığınağı

Tarsus'taki Kazı Alanı

Kuzey Sentinel Adası neden yasak? Hindistan yasak ada?

Hindistan Hükümetinin Adaya Gidişleri Yasaklaması;

Hindistan hükümeti tarafından adaya gönderilen elçilerin adada yaşayan kabileler tarafından hiçbir şekilde kabul edilmeyip öldürülüp yenilmesi üzerine bu gizemli adaya gidişi kesinlikle yasaklamış durumda.

Kuzey Sentinel Adası, Bengal Körfezi'ndeki Andaman Adaları'ndan biri ve Hindistan devletinin Andaman ve Nikobar adaları yönetiminde. Ada halkını oluşturan Sentinel kabilesinin yaklaşık 60.000 sene önce Afrika'dan Asya'ya göçtükleri tahmin ediliyor.

Sentinel Kabilesi:Kuzey Sentinel Adası, Bengal Körfezi'ndeki Andaman Adaları'ndan biri olan ve Hindistan devletinin Andaman ve Nikobar adaları yönetim biriminde yer alan adadır.[1] Ada halkını oluşturan Sentinel kabilesinin yaklaşık 60.000 sene önce Afrika'dan Asya'ya göçen insan dalgasıyla birlikte geldikleri ve o zamandan beri bu adada izole kaldıkları düşünülmektedir.

Medeniyetten Uzakta: Dünyadaki En İlginç ve Gizemli Adalar

Medeniyetin olmadığı yerler;

Sokotra Adası

Kuzey Sentinel Adası

Bouvet Adası

Pitcairn Adaları i

Severnaya Zemlya (Kuzey Arsa) Adası Rus Yüksek Arktik'inde bulunan takımada.

Tanna Adası