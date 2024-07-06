Dünyanın petrol zengini Suudi Arabistan, nitelikli çok sayıda kişiye ülkede vatandaşlık veriyor!

Suudi kraliyet onayı ile çok sayıda bilim insanı, doktor, araştırmacı, yenilikçi, girişimci ve nadir niteliklere ve uzmanlıklara sahip seçkin bireylere vatandaşlık verildi.

Karar, insani yetkinliklere yatırım yapılabilecek cazip bir ortamı teşvik etmeyi, seçkin ve yaratıcı insanları cezbetmeyi amaçlayan Vizyon 2030 doğrultusunda, Krallığa çeşitli alanlarda fayda sağlayacak hukuk, tıp, bilim, kültür, spor ve teknik yetkinliklerin vatandaşlığa alınmasına kapı açan önceki kraliyet emri doğrultusunda alındı.

Bu hamle, Suudi Arabistan'ın, alanları ülkenin ekonomi, sağlık, kültür, spor ve inovasyon geliştirme çabalarına niteliksel bir katkı teşkil eden en önde gelen yetenekleri ve nadir uzmanlık sahiplerini cezbetme konusundaki ilgisinin devamı niteliğinde olup, bu alanlarda bir dizi seçkin kişinin daha önce 2021 yılında vatandaşlıkları onaylanmıştı.



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