Dünyanın merakla beklediği haber geldi! Koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını paylaştılar
Koronavirüsün patlak verdiği ülke olan Çin'den güzel haber geldi. Çin, yeni tip koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti.
Çin, milyonlarca insanın merakla beklediği koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti.
Dünya genelinde etkili olan koronavirüs pandemisi nedeniyle toplam ölü sayısı 480 bine yaklaşırken, salgının ortaya çıktığı Çin'den 2'inci aşamaya geçildiği aşının ilk fotoğrafı servis edildi.
Çin Tıbbi Bilimler Akademisi (IMBCAMS) Tıbbi Biyoloji Enstitüsü koronavirüse (Covid-19) geliştirdikleri aşının insan deneylerinde ikinci aşamaya geçildiğini duyurmasının ardından aşılara ait fotoğrafları da basına servis etti.
İnsanlar üzerinde deneniyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6'sı Çin'de olmak üzere 8'i insanlar üzerinde deneniyor.
Denemeler üç aşamada yapılıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nün(DSÖ) duyurduğuna göre küresel çapta 135 aşı geliştiriliyor. Söz konusu aşılardan 6'sı Çin'de olmak üzere 8'i insanlar üzerinde deneniyor.