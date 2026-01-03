Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Trump Maduro'nun nereye götürüldüğünü açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro ve eşinin New York'a götürüldüğünü açıkladı.
ABD, Venezuela'da geniş çaplı operasyon düzenledi. ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda ABD tarafında ölen olmadığını ve az sayıda yaralı olduğunu söyleyen Trump, operasyonu canlı olarak takip ettiğini söyledi ve “Maduro operasyonu dünyaya mesajdı” dedi. ABD Başkanı, Maduro ve eşinin gemiyle New York'a götürüldüğünü de açıkladı.
ayrıntılar geliyor...