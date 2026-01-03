  • İSTANBUL
Gündem Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Trump Maduro'nun nereye götürüldüğünü açıkladı
Dünyanın merakla beklediği açıklama geldi! Trump Maduro'nun nereye götürüldüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Maduro ve eşinin New York'a götürüldüğünü açıkladı.

ABD, Venezuela'da geniş çaplı operasyon düzenledi. ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda ABD tarafında ölen olmadığını ve az sayıda yaralı olduğunu söyleyen Trump, operasyonu canlı olarak takip ettiğini söyledi ve “Maduro operasyonu dünyaya mesajdı” dedi. ABD Başkanı, Maduro ve eşinin gemiyle New York'a götürüldüğünü de açıkladı.

ayrıntılar geliyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

İSTERSE SARAYINA GÖTÜRSÜN ZERRE ÖNEMİ YOKTUR. BÖYLE ÜLKE YÖNETİLMEZ. İSTEDİM VERMEZSEN BENDE HAYFUTLUK YAPAR İSTEDİĞİMİ ALIRIM DEMEKTEN BAŞKA HİÇ BİR ŞEY DEĞİLDİR

Hakan Sönmez

Bardağı taşıran işte budur. İstersen tüm insanlığı katlet, artık bütün insanlık karşındadır. Aşağılık maymunlar.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
