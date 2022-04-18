Dünyanın konuştuğu fotoğraf: Putin'i yıkan görüntüler sızdırıldı!

İkinci ayını doldurmasına yalnızca bir hafta kalan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde yeni bir sayfa açılıyor. Ukrayna'nın batısındaki Lviv ve güneyindeki Dnipropetrovsk'de yeni hafta patlama sesleriyle başladı. Polonya sınırına oldukça yakın konumda yer alan Lviv'in valisi Makysm Kozytskyi, sosyal medya hesabından Rus ordusunun ateşlediği beş füzenin şehre isabet ettiğini yazdı. Vali, şehir sakinlerine "Sığınaklarda kalın" dedi.

Lviv'deki BBC muhabiri Toby Luckhurst, en az beş ayrı patlama sesi duyduğunu söylüyor. BBC ekibinin uçan bir füze gördüğünü aktaran Luckhurst, patlamaların ardından siyah ve gri dumanların gökyüzüne yükseldiği bilgisini verdi.

Şehirdeki hava alarm sistemleri ise füzelerden yaklaşık 45 dakika önce çaldı. Sirenler çaldığı sırada çok sayıda insan halen sokaklardaydı.

Lviv'de geçen hafta çok sayıda Rus kruz füzesi hava savunma sistemleri tarafından imha edilmişti.

Ülkenin orta bölümündeki Dnipro'dan doğudaki Harkov'a kadar her yerde ise hava sirenleri daimi hale geldi. Ukrayna'nın doğusunda yer alan en büyük ikinci şehri Harkov Pazar günü Rusların topçu ateşleriyle vuruldu. Rusya sınırı yakınındaki şehiri hedef alan saldırılarda en az 5 sivil hayatını kaybetti, 13 yaralı var. Harkov, son günlerdeki Rus saldırılarında ağır hasar almış durumda.

Rus ordusunun yakın zamanda büyük bir savaş başlatması beklenen Lugansk'ta ise sivillerin acilen bölgeyi terk etmesi istendi. Lugansk bölge yöneticisi Sergei Gaidai, "Gelecek hafta belki zor olacak. Belki sizi kurtarmak için son şansımız olacak" dedi.

Güneydeki Mykolaiv ve yakınındaki bölgeler ise Rusların fırlattığı roketlere hedef oldu. Vali Vitaliy Kim, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Karadeniz'deki en önemli liman kenti Odesa'ya ilerleyişini durdurduğunu söyledi.

Haftalardır Rus bombardımanı altındaki Mariupol'de ise teslim olmaları için süre verilen Ukrayna güçleri savaşmaya devam ediyor. Pazar sabahı 06.00'da başlayan süre bitmesine rağmen hiçbir Ukrayna askeri teslim olmadı. Kiev yönetimi, Ukrayna kuvvetlerinin sonuna kadar savaşacağını açıkladı ve şehrin henüz düşmediğini kaydetti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Moskova'nın bedeli ne olursa olsun Mariupol'ü yok etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Mariupol belediye başkanının danışmanlarından biri, Rus işgal birliklerinin şehirde kalan insanların hareketlerini kısıtlamaya hazırlandığını yazdı. Telegram hesabından bir fotoğraf paylaşan Petro Andriushchenko, "Yüzlerce vatandaşın geçiş izni alabilmek için sıraya girmesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta bu izin olmadan şehrin semtleri arasında geçiş yapmak değil, sokaklara çıkmak dahi mümkün olmayacak" dedi.

Ukrayna'nın fırlattığı iki Neptün füzesiyle batırdığı Rus savaş gemisi Moskva'ya (Moskova) ait olduğu ileri sürülen fotoğraflar paylaşılıyor. Rusya uzmanları fotoğrafların gerçek gibi göründüğünü kaydediyor ancak BBC fotoğrafları doğrulatamadığını belirtiyor.

Açık istihbarat bilgileri paylaşan OSINTtechnical adlı Twitter hesabı, "Gerçekliğini doğrulayamıyorum ancak bu bir Slava sınıfı savaş gemisi, böyle yok edilen bir başkası olduğunu sanmıyorum" mesajını yazdı.

Milliyet'in haberine göre, Odesa ve Mykolaiv arasında batırıldığı tahmin edilen gemiden şimdiye kadar hiçbir görüntü sızmamıştı.

Karadeniz Filosu'nun en büyük gemisi Moskva'da önce yangın çıktığını açıklayan Rusya, daha sonra savaş gemisinin Karadeniz'in sularına gömüldüğünü resmen kabul etmek zorunda kaldı.

Moskva'nın mürettebatının görüntüleri de ilk kez yayınlandı. Rus ordu televizyonu Zvezda tarafından ekrana getirilen görüntülerde, Moskva'daki bir grup mürettebatın Kırım'daki Sivastopol limanında Rus Deniz Kuvvetleri'nin komutanı Oramiral Nikolay Yevmenov tarafından teftiş edildiği görüldü. Videoda, Oramiral Yevmenov ve iki subay yaklaşık 100 denizcinin önünden törenle geçti. Ancak törenin ne zaman yapıldığı belli değil.

Rusya 510 mürettebatın tümünün tahliye edildiğini belirtse de, batan gemide yaklaşık 40 Rus denizcinin öldüğü tahmin ediliyor, onlarcası ise kayboldu ya da yaralandı. Ukrayna ise Moskva'nın kaptanı Anton Kuprin'in öldürüldüğünü kaydediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, beklendiği gibi gemideki kayıplara ilişkin hiçbir açıklama yapmış değil.

Füze gemisi Moskva'nın batırılması, Ukrayna'nın iki aya yaklaşak işgalde Rus donanmasına indirdiği en büyük darbe oldu.

Resmi açıklamaya göre, yangın çıkan gemi limana dönerken fırtınaya yakalandı ve Karadeniz'in dibine battı. 12.490 tonluk kruvazör, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana operasyonda batırılan en büyük Rus savaş gemisi.