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Dünyanın konuştuğu adam deprem için tarih verdi: Bugün olmazsa...

Dünyanın konuştuğu deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, "Bugün olmazsa 9 Mart'ta büyük bir deprem olacak" dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 19:25
Dünyanın konuştuğu adam deprem için tarih verdi: Bugün olmazsa...

Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 7 Mart'ta yani bugün, eğer bugün olmazsa da 9 Mart'ta büyük bir deprem olacağını iddia etti.

Deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, yeni bir deprem iddiası ile gündeme oturdu. Mart ayı başında büyük bir deprem olacağını açıklayan Frank Hoogerbeets, gezegenlerin dizileceğini ve Türkiye'nin de tehlike de olduğunu iddia etti. Bu açıklamanın üstüne deprem uzmanı Kadir Sütçü'den de "Marmara Denizi’ndeki hareketlilik arttı büyük deprem olabilir' açıklaması gelince endişeler arttı.

Yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 7 ve üzeri bir deprem için tekrar tarih verdi. Hoogerbeets, 7 ve 9 Mart arasında 7 ve üzerinde büyük ve yıkıcı bir deprem beklediğini duyurdu.

Bahsi geçen tarihler arasında Ay'ın Yeni Ay evresinde olacağına dikkat çeken Frank Hoogerbeets, Merkür, Jüpiter, Mars ve Güneş'in, Dünya'nın tektonik plakaları üzerinde olumsuz etki yaratacak bir konumda yer alacağını söylüyor. Hoogerbeets şöyle diyor:

-"Mart ayının ilk haftasının gezegen geometrisine bakınca yüksek ihtimalle dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir."

4 gök cismi dizilecek

Hoogerbeets'e göre 4 gök cisminin eşsiz konumu Dünya'da farklı etkilere yol açacak. Hoogerbeets, bu tarz bir dizilimin merkez üssünden 750 km ötede dahi hissedilen ve son derece yıkıcı etkileri olan 7 ve üzeri depreme sebep olacağını öne sürüyor.

Hoogerbeets 3 Mart'ta bir Türk televizyonuna yaptığı açıklamada şunları "Bu deprem Türkiye'de olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Belki de, evet bu mümkün. Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi ve bu kısımda baskı artıyor. Türkiye, sıradaki yer olabilir."

Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.

Marmara'da deprem hareketliliği

Hoogerbets'in iddialarının ardından Türk deprem tahmin uzmanı Kadir Sütçü'den de endişe veren açıklamalar geldi. Marmara Denizi'nde hareketliğin arttığını belirten Sütçü, 4 ayda 1 deprem olması gerekirken, son aylarda 8 depremin meydana geldiğini söyledi.

 

Kadir Sütçü şu bilgileri verdi :

-''40 ve 41'inci enlem ve 27, 28, 29, 30 boylamı takip ediyoruz. Burada 2003 yılından beri toplam 50 deprem meydana geldi. 4.0 ve üzerinde büyüklükteki depremler oldu. Bunların son 8 tanesi ise Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat'ta meydana geldi. Bu demektir ki; 4 ayda 1 deprem olması gerekirken, son ayalarda 8 depremin meydana gelmesi depremlerin arttığını gösteriyor''

''2019 yılını Türkiye'de afet yılı olarak görüyorum''

2019 yılının Türkiye için afet yılı olarak gördüğünü dile getiren Sütçü şöyle devam etti:

''1971'den itibaren gelen istatistik verilerde 1998 yılı en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmiş. 1999 yılında Marmara ve Düzce depremi meydana gelmiş. 2010 yılında ise yine en sıcak yılı görüyoruz. 2011 yılında da Kütahya ve Van depremi olmuş. Mevsimlere göre baktığımızda 2018 yılı en sıcak yıl olarak gözüküyor. Bu nedenle 2019 yılını Türkiye'de afet yılı olarak görüyorum. Türkiye'de 7'lik bir depremin olması ya da 5 ile 7 arasında deprem fırtınası olması normal olarak geliyor''

'Marmara'da büyük deprem olabilir

Türkiye'de belenen büyük depremlerin nerede olabileceğine dair tahmin yapan Sütçü, ''Genel olarak Kuzey Anadolu Fayı olarak görülüyor. Çünkü güneyde Gökova enerjisini boşalttı. Bu nedenle Erzincan Fayı olarak görülebilir. Eğer Van depremi etkilemiş olursa Van depreminin batısındaki faylar olabilir. Bunun dışında Marmara Denizi'ndeki faylarda büyük deprem olabilir diye düşünüyorum. Verilerimizi değerlendirmek gerekiyor' dedi.

 

 

 

 

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:25
  1. Düzce
  2. Van
  3. Kütahya
  4. Erzincan
  5. deprem
  6. deprem tahmincisi

YORUM YAZ

  • ibrahim kutlubayibrahim kutlubay33 dk önce
    kske beslemek yerine , bu hain asilsaydi
  • hilmikurthilmikurt47 dk önce
    Geleceği yalnızca Allah bilir.
  • HaticeHatice48 dk önce
    Allahin dedigi olur
  • mehmetmehmet53 dk önce
    Bu haberler depremden daha korkunç sonuçlar veriyor.Millet ev alsın diye pohpohlanan söylentiler kahinler cirit atıyor ama parası olan zaten aldı olmayan da yaradana sığındı sokakta yatacak hali yok.Ölse de kurtulur zaten çok yaşayacak da ne olacak.Bir eli yağda bir eli balda olan korksun.
  • bedri caybedri cay56 dk önce
    Türkiye s-400 lerden vazgecsin bari,blki ozamanHARP makinesini calistirmaktan vazgecermiaceb;)..... bu itler bi oyun oynuyor ama bakalim, deprem tetikleyici HARP makinalarini arastirmak lazim,degisik sfrekvanslari algilayabilecek bir cihaz yapip, elektro magnetik fark frekvanslardaki dalagalari arayip arastirmak lazim. suanki cihazlar bu frekvansi fazla kullanmadigi icin makinalar algilayamiyor olabilir.

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